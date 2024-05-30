Акции «Газпрома» опустились до минимума с 2017 года

Акции ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP) на Мосбирже опустились на 1,59%, до 126,84 руб. за одну бумагу (по состоянию на 19:00 мск). Это минимальный уровень с 6 ноября 2017 года.

Стоимость акций «Газпрома» начала снижаться после поручения правительства подготовить директиву о невыплате дивидендов компанией. О нем стало известно 20 мая. В тот день акции «Газпрома» в моменте потеряли более 6% и торговались на уровне 145,18 руб. за бумагу.

С 2019 года дивидендная политика компании предусматривала выплату акционерам 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Компания могла снизить размер выплат, если коэффициент чистого долга к EBITDA превышал уровень 2,5. Компания выплачивала дивиденды с 1998 по 2021 год.

Подробнее о финансовых итогах 2023 года — в материале «"Газпром" вернулся в 1990-е».