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Коммерсантъ FM
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Docker Hub закрыл доступ для пользователей из России и Белоруссии

Репозиторий Docker Hub закрыл доступ для российских пользователей. При попытке зайти на сайт появляется уведомление о том, что Docker является американской компанией и должна подчиняться решениям властей страны. Об аналогичных проблемах с доступом сообщают и белорусские пользователи.

Docker Hub — интернет-служба, позволяющая сохранять код, настройки и зависимости, необходимые для запуска приложений. Данные помещаются в контейнер Docker и разворачиваются вместе с приложением при запуске на других устройствах. Сегодня, 30 мая, отраслевые Telegram-каналы сообщили о невозможности воспользоваться услугами сервиса.

Как убедился «Ъ», при попытке зайти на сайт по адресу hub.docker.com появляется уведомление: «Поскольку Docker — американская компания, мы должны соблюдать правила экспортного контроля США. Стремясь соблюдать эти требования, мы теперь блокируем все IP-адреса, расположенные на Кубе, в Иране, Северной Корее, Республике Крым, Судане и Сирии».

На запрос VC.ru в техподдержке Docker ответили, что на данный момент сотрудничество с российскими и белорусскими компаниями прекращено, поэтому возможность приобретения подписок из этих стран ограничена.

Милена Костерева

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