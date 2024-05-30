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Коммерсантъ FM
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Politico сообщила о планах ЕС «наказать» Венгрию из-за позиции Орбана по Украине

Несколько стран-участниц Евросоюза планируют «наказать» Венгрию из-за позиции премьер-министра страны Виктора Орбана по Украине, предоставив венгерским политикам меньше должностей в будущем составе Еврокомиссии (ЕК). Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. По информации газеты, среди сторонников сокращения представительства Венгрии в ЕК — ее председатель Урсула фон дер Ляйен.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Politico пишет, что европейские политики «испытывают все больше раздражения» из-за решений Виктора Орбана отказаться от санкций против России и поставок вооружения Украине. В связи с этим, по словам одного из собеседников издания, в ЕС полагают, что о сохранении за представителями Венгрии каких-либо важных постов в ЕК «не может быть и речи».

В частности, критики позиции Виктора Орбана собираются не допустить переназначения венгерского дипломата Оливера Вархели в качестве еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства ЕС. При этом, по словам другого источника Politico, нежелательным вариантом является назначение на указанную должность любого политика из Венгрии.

Венгерские власти неоднократно критиковали страны Евросоюза за поддержку Украины и подготовку плана по вступлению страны в союз. Виктор Орбан, в частности, говорил, что расширение ЕС за счет Украины станет огромной ошибкой и обойдется блоку в €150–190 млрд.

Помимо критики по вопросу будущего членства Украины, Венгрия блокировала выделение ей помощи в размере €50 млрд на четыре года. В декабре 2023 года Виктор Орбан наложил вето на решение ЕС. Позднее Будапешт снял вето, поскольку получил гарантии «разумного использования денег».

Подробнее о позиции венгерских властей по Украине — в материале «Ъ» «Венгрию уговорили всем Евросоюзом».

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