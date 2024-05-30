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Коммерсантъ FM
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Кадыров пообещал миллион тому, кто угадает, что ему говорят Путин и Мирзиёев

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал 1 млн руб. тому, кто сможет угадать, что ему говорят президенты России и Узбекистана на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

«Обязательное условие — опубликовать максимально развернутый ответ в комментарии под этим видео и поделиться данным видеоматериалом у себя в сториз в Telegam или в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.— "Ъ")»,— говорится в публикации.

Господин Кадыров уточнил, что некоторые люди из его окружения знают, о чем был тот разговор, но они пообещали «не допустить утечку правильного ответа». «Напоминаю им, чтобы ни в коем случае не делали подсказки, да и вовсе воздержались от любых комментариев. Иначе доверие к ним будет утрачено навсегда»,— отметил глава Чечни.

Госвизита господина Путина в Узбекистан прошел 26-27 мая. Его сопровождали члены правительства и главы около 20 регионов. Среди последних, помимо Рамзана Кадырова, были главы Московской области Андрей Воробьев, Башкирии — Радий Хабиров, Татарстана — Рустам Минниханов.

О визите Владимира Путина в Узбекистан — в материале «Ъ» «Нас утро встречает Ташкентом».

Ольга Семеновых

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