Группа «Элемент» привлекла 15 млрд руб. в ходе IPO

Группа компаний «Элемент» в ходе IPO на СПБ Бирже привлекла 15 млрд руб., цена размещения составила 223,6 руб. за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций. В компании отметили, что это крупнейшая сделка на российском фондовом рынке за последние годы. Теперь акции «Элемента» включены в котировальный список первого уровня СПБ Биржи под тикером ELMT. Торги начнутся сегодня, 30 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент группы компаний «Элемент» Илья Иванцов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Президент группы компаний «Элемент» Илья Иванцов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Компания сформировала сбалансированную и диверсифицированную структуру акционеров, при этом максимально удовлетворив спрос со стороны розничных инвесторов, которым была предоставлена приоритетная аллокация. Итоговые аллокации распределены примерно поровну между розничными и институциональными инвесторами»,— говорится в сообщении ГК «Элемент».

Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,3% размера акционерного капитала после его увеличения в результате IPO. Привлеченные в ходе IPO средства «Элемент» планирует направить на финансирование программы развития компании.

ГК «Элемент» была создана в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростеха» (доли не раскрываются). Группа объединяет порядка 20 производителей и разработчиков микроэлектроники, в том числе завод «Микрон».

О российском фондовом рынке — в материале «Ъ» «Эмитенты потянулись на север».

Лусине Баласян