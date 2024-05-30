В Москве вооруженный мужчина угрожал посетителям супермаркета

В Хорошевском районе Москвы мужчина забежал в супермаркет «Магнолия» и начал угрожать посетителям. До этого он напал с ножом на женщину, а также ранил полицейского. При этом задержанный также подозревается в убийстве мужчины в одной из квартир в том же районе. Об этом сообщили в МВД Москвы.

Поздно вечером 29 мая в полицию поступило сообщение о криках в одном из жилых домов на Хорошевском шоссе. На место прибыли сотрудники полиции: они обнаружили в квартире мужчину, наносившего женщине удары ножом. После этого мужчина напал уже на полицейских — тогда те выстрелили в него. Нападавший получил ранение, но несмотря на это смог ранить полицейского и сбежать.

Нападавший попытался скрыться в супермаркете, где ранил сотрудницу магазина и держал нож у ее горла. По данным РЕН ТВ, нападавший ворвался в супермаркет «Магнолия». После этого полицейские снова выстрелили в мужчину — тогда его удалось задержать. На место прибыли медики, которые помогают раненым, в том числе нападавшему.

«Также задержанный подозревается в том, что ранее в одной из квартир жилого дома, расположенного на Хорошевском шоссе, нанес мужчине ранения, несовместимые с жизнью»,— сообщили в МВД.

Анастасия Ларина