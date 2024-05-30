France 3: полиция Франции задержала несколько чеченцев

Французская полиция провела масштабную операцию в нескольких французских городах, в рамках которой были задержаны члены чеченской диаспоры. Об этом сообщил телеканал France 3 со ссылкой на источники. По их информации, задержания прошли в 12 городах, в том числе в Реймсе, Страсбурге и Тулузе.

По информации источников телеканала, задержанные члены чеченской диаспоры могли входить в радикальные исламистские группировки. Всего было задержано около десяти человек. Один из них, по данным канала, был связан с убийцей учителя французской средней школы Сэмюэля Пати.

47-летний учитель Самюэль Пати был убит 16 октября 2020 года в городе Конфлан-Сент-Онорин рядом со школой, где он преподавал историю и географию. Его убил 18-летний чеченец Абдулахан Анзоров. Он признался, что решил убить учителя, потому что тот показал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Подробнее — в материале «Франция боится арабской осени».

Анастасия Ларина