Путин подписал закон о срочном освобождении тяжелобольных заключенных
Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому тяжелобольные заключенные должны быть немедленно освобождены из мест лишения свободы. Документ опубликован на портале правовой информации. Ранее постановление об освобождении могло быть обжаловано в течение 15 суток — это время заключенные продолжали находиться в колониях.
Верховный суд внес в Госдуму этот законопроект в декабре 2023 года: он указывал, что действующий ранее порядок об освобождении тяжелобольных заключенных «не в полной мере согласуется» с Конституцией, поскольку «одним из основных прав человека и гражданина является право на жизнь, никто не должен подвергаться жестокому наказанию».
По данным ФСИН за 2020 год, 23% тяжелобольных заключенных в итоге умерли еще до освобождения (за другие годы аналогичных данных опубликовано не было). При этом в разговоре с «Ъ» правозащитники и адвокаты называли законопроект «косметическим». В частности, они обращали внимание на то, что добиться освобождения по болезни в целом очень сложно.
Подробнее о реакции правозащитников на законопроект — в материале «Пятнадцать суток на лечение».