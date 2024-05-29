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Коммерсантъ FM
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Суд взыскал с Deutsche Bank более €238 млн по иску «Русхимальянса»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать €238,126 млн с Deutsche Bank AG в пользу ООО «Русхимальянс», следует из опубликованной судом части решения. Суд также обязал банк выплатить «Русхимальянсу» неустойку, которая была начислена к сумме основного долга исходя из ставки 1,5% годовых за каждый день просрочки.

О том, что суд частично удовлетворил иск «Русхимальянса» к Deutsche Bank, стало известно накануне, 28 мая. Сегодня в картотеке суда была опубликована резолютивная часть решения.

Согласно ей, суд также заменил одну обеспечительную меру другой, наложив арест средств на сумму в пределах €238,126 млн на семь корреспондентских счетов Deutsche Bank в ООО «Дойче Банк». Изначально суд вводил иные обеспечительные меры, согласно которым арест накладывался еще и на акции и доли в ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка». В резолютивной части решения говорится, что суд отказал «Русхимальянсу» в обращении взыскания на эти доли.

«Русхимальянс» подал иск к Deutsche Bank 28 июня 2023 года. Претензии российской компании были связаны с расторжением контракта с немецкой Linde, которая до начала боевых действий на Украине была подрядчиком строительства завода в Усть-Луге. Linde в июле 2021 года заключила контракт с российской компанией на проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области, но в июне 2022 года приостановила работы из-за санкций ЕС, получив при этом аванс €1,1 млрд. Выплатить средства компании Deutsche Bank не мог, поскольку это нарушало бы европейские санкции в отношении России.

В «Русхимальянсе» считают, что санкции не охватывают работу по контракту. Компания подала иски в Арбитражный суд Санкт-Петербурга также к Commerzbank AG, UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Решение суда в отношении Deutsche Bank стало первым в серии пяти исков с банками, выступающими поручителями по контракту российской компании с Linde и турецкой Renaissance Heavy Industries. 16 мая суд арестовал российские активы и счета на сумму €462,6 млн АО «ЮниКредит Банк» и UniCredit Bank AG (Мюнхен) по искам российской компании.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не выносить суд из страны».

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