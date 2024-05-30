Доля России в импорте ЕС за два года сократилась вшестеро

Экспорт товаров из Евросоюза в Россию за последние два года (первый квартал 2022-го — первый квартал 2024-го) в денежном выражении сократился на 55%, а импорт из РФ за это время упал на 85%, следует из свежих данных Евростата.

Европейский экспорт в РФ в январе—марте 2024 года составил €8,8 млрд, импорт — €9,7 млрд (см. график, данные с учетом сезонной корректировки). Дефицит торгового баланса ЕС за первые три месяца года, таким образом, составил €0,9 млрд. Квартального максимума в €45,7 млрд показатель достигал в апреле—июне 2022 года. Такая динамика торговли, по всей видимости, сохранится и в ближайшем будущем — это связано как с продолжающимся снижением цен на энергоносители, так и с действующими ограничениями на импорт российских товаров.

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Сокращение торговли привело к тому, что доля РФ в европейском экспорте снизилась всего до 1,4% в первом квартале 2024 года — с 3,2% в январе—марте 2022-го. Доля России в импорте ЕС за тот же период сократилась еще заметнее — до 1,6% с 9,4%.

До начала военной операции на Украине активнее всего в РФ из Евросоюза поставлялись транспортные средства, машинное оборудование, электроника и лекарства. Из-за санкций заметнее всего за последние два года просел европейский экспорт машинного оборудования: в денежном выражении в первом квартале он составил €75 млн против €1,8 млрд в январе—марте 2023-го и €3,5 млрд за тот же период 2022-го. Физические объемы поставок этой категории также сократились. Стабильным же и в натуральном, и в денежном выражении остается европейский экспорт фармацевтических препаратов (санкции на него не распространяются).

Среди основных импортируемых в ЕС российских товаров остаются никель, удобрения, железо и сталь, нефть и природный газ (при этом зависимость от российских поставок углеводородов Европа последовательно снижает — см. “Ъ” от 29 января), следует из данных Евростата. В январе—марте 2024-го европейский импорт российского никеля составил 63% от значения, фиксировавшегося в первом квартале 2021 года, нефти — только 12% от показателя трехлетней давности. Как отмечают в Евростате, «выпавшие» российские поставки по отдельным категориям товаров продолжают активно замещать другие страны, в том числе США и Норвегия (никель и нефть), а также Турция и Южная Корея (железо и сталь).

Кристина Боровикова