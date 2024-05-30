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Коммерсантъ FM
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Лизинг высокой концентрации

Топ-10 компаний занял 77% рынка

Совокупные активы лизинговых компаний по новым — федеральным — стандартам бухгалтерской отчетности составили 7,1 трлн руб. по итогам 2023 года, подсчитали в «Эксперт РА». Активы, переданные в операционную аренду, выросли за год на 50%, до 4,8 трлн руб., прибыль составила 224 млрд руб. Как показывает отчетность, и прибыли, и объемы нового бизнеса в основном сконцентрированы в топ-10 компаний, окологосударственных или кэптивных, входящих в крупнейшие банковские группы.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С 2023 года лизинговые компании должны отчитываться по ФСБУ (федеральный стандарт бухгалтерской отчетности) 25/2018 — это бухгалтерский учет аренды. «Эксперт РА» подготовил первый обзор лизинговой отрасли по ФСБУ, с которым ознакомился “Ъ”. Из исследования видно, что совокупные активы компаний составили 7,1 трлн руб. При этом основная их доля (68%) приходится на чистые инвестиции в лизинг. Активы, переданные в операционную аренду (выгоды и риски, связанные с предметом аренды, остаются у арендодателя), на 1 января 2024 года составили 4,8 трлн руб., увеличившись за 2023 год на 50%. При этом на конец 2024 года в «Эксперт РА» ожидают снижения темпов роста инвестиций и активов: по прогнозам директора по банковским рейтингам рейтингового агентства Зои Советкиной, годовой прирост составит около 16%.

Концентрация совокупного объема чистых инвестиций в лизинг и активов, переданных в операционную аренду, на топ-10 участников рынка составляет 77%, следует из материалов «Эксперт РА».

Основных причин такого дисбаланса на рынке три: доступ к дешевым деньгам, огромные собственные клиентские базы, а также социальная миссия по поддержке экономического развития государства, отмечает директор по стратегии ГК «Альфа-Лизинг» Дмитрий Кудрявцев. «У госкомпаний своя экономика лизингового бизнеса и свое понимание по нормам эффективности, отличное от частного сектора»,— говорит управляющий директор инвестиционной группы «Инсайт» Михаил Гонопольский.

Значительный прирост по итогам 2023 года показала и прибыль лизинговой отрасли, составив около 224 млрд руб., что, по оценке агентства, на 16% превышает показатель 2022-го. При этом около 76% прибыли лизинговой отрасли также приходится на топ-10 участников рынка. Средняя рентабельность активов по лизинговой отрасли составила 3,6%, рентабельность капитала — 19%, что уступает среднему уровню по банковскому сектору (ROE около 25%), который показал рекордную прибыль в 2023 году.

3,59 триллиона рублей

составил объем нового бизнеса лизинговых компаний по итогам 2023 года.

В компаниях называют снижение рентабельности с начала 2024 года краткосрочным — в условиях высокой стоимости денег. «Большинство рыночных компаний сохраняют рентабельность. В условиях существенного роста ставок неизбежными являются некоторое сокращение темпов роста лизингового рынка и умеренный рост риска»,— говорит финансовый директор «Интерлизинга» Евгений Кочуров. При наличии в компании качественного риск-менеджмента последний фактор не должен оказывать существенного влияния на рентабельность. Показатель рентабельности капитала (ROE) среди лидеров лизинговой отрасли находится на уровне 20–35%, что точно не уступает аналогичному показателю в банковской отрасли.

Доля долгосрочных договоров лизинга растет, ликвидность техники снижается

«Лизинг не отстает от банковской отрасли, а скорее находится в едином экономическом поле с ней. При этом эффективные компании в обеих отраслях показывают достаточную рентабельность. Постоянная работа в части развития новых продуктовых направлений и автоматизация позволяют им поддерживать рентабельность на высоком уровне, в том числе в текущих экономических условиях»,— считает гендиректор ГК «ВТБ Лизинг» Антон Мусатов. «Более агрессивная риск-политика является способом для средних и небольших компаний продолжать и развивать свой бизнес,— говорит гендиректор "Росбанк Лизинга" Гурам Кудрявцев.— Такие факторы, как скорость принятия решений и выхода на закрытие сделки, более глубокое знание локальных клиентов, также являются факторами, позволяющими уйти от строго ценовой конкуренции».

Полина Трифонова

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