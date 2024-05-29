Головная структура «Тинькофф» оценила Росбанк в 1,05 капитала

Совет директоров «ТКС Холдинга» (входит банк «Тинькофф» (MOEX: TCSG), брокер «Тинькофф инвестиции», «Тинькофф страхование» и «Тинькофф мобайл») утвердил оценку Росбанка в рамках сделки по интеграции в холдинг. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Одна обыкновенная акция Росбанка оценена советом директоров в 129,4 руб. В сообщении компании говорится, что такая оценка соответствует мультипликатору капитала Росбанка для сделки в 1,05 по отношению к общему капиталу банка за прошлый год по МСФО. На конец 2023 года размер капитала Росбанка по МСФО достигал 226,3 млрд руб.

Отмечается, что акционеры с правом выкупа в рамках допэмиссии получат уведомления в ближайшее время. «ТКС Холдинг» ожидает, что допэмиссия и закрытие сделки реализуются до конца третьего квартала 2024 года. Для этого компании необходимо получить оставшиеся регуляторные согласования.

8 мая акционеры «ТКС Холдинга» одобрили дополнительное размещение 130 млн акций стоимостью 3423,62 руб. Размещение проводится по закрытой подписке с целью повысить уставной капитал для дальнейшей покупки Росбанка. Акции допэмиссии «ТКС Холдинга» будут оплачены акциями Росбанка и бумагами АО «Аквамарин», возглавляемой членом совета директоров «ТКС Холдинга» Александром Малахом. Акции планируется разместить среди «Интеррос Капитала», «Холдинговой Интеррос», «ТКБ Инвестмент Партнерс», «УК Тринфико» и др.

Подробнее — в материале «Ъ» «Росбанк активно готовится к Тинькофф-банку».