Путин разрешил структуре «Ростелекома» выкупить долю Nokia

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее компании «Рестрим», которой владеет «Ростелеком» (MOEX: RTKM), приобрести долю 49% в ООО «РТК — Сетевые Технологии». Она находится в распоряжении финской Nokia Solutions & Networks Oy.

Документ опубликован на портале правовых актов. Решение принято в соответствии с указом президента «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах».

Компанию «РТК — Сетевые Технологии» создали «Ростелеком» и Nokia в 2018 году. «Дочке» госоператора «Вестелекому» принадлежит 51%, Nokia — 49%. Компания занималась производством софта и оборудования для сетей связи.