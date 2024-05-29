Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

После смерти кота Твикса РЖД позволили указывать кличку питомца в билете

В мобильном приложении РЖД появилась возможность указать кличку, породу и описание домашнего животного при оформлении билета. Благодаря этому проводник будет проинформирован о перевозке конкретного животного, сообщили в пресс-службе РЖД. Новая функция была разработана после истории с котом Твиксом, погибшим из-за того, что проводница выбросила его из вагона на мороз.

Кот Твикс

Кот Твикс

Фото: Страница Ольги Кудряшовой в VK

Кот Твикс

Фото: Страница Ольги Кудряшовой в VK

Как пояснили в пресс-службе компании «РИА Новости», новая функция есть только в приложении на Android. У владельцев iPhone такой возможности пока нет, так как приложение удалено из App Store. В будущем РЖД планируют добавить нововведение и в веб-версию.

О планах добавить возможность указывать имя и описание питомца при оформлении билета в январе сообщил глава Федеральной пассажирской компании, «дочки» РЖД, Владимир Пястолов. Поводом для пересмотра политики компании в отношении перевозки животных стала смерть кота Твикса.

11 января в поезде Екатеринбург—Санкт-Петербург Твикс выбрался из переноски. Проводница решила, что кот забежал в поезд во время стоянки, и выставила его из вагона. Труп кота обнаружили 20 января в снегу рядом с железнодорожными путями. После этого РЖД разработала алгоритм действий сотрудников на случай обнаружения в поезде животных без хозяев

Подробнее об этом — в материале «Животные не выйдут из вагона без начальника поезда».

Евгений Белоусов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...