После смерти кота Твикса РЖД позволили указывать кличку питомца в билете

В мобильном приложении РЖД появилась возможность указать кличку, породу и описание домашнего животного при оформлении билета. Благодаря этому проводник будет проинформирован о перевозке конкретного животного, сообщили в пресс-службе РЖД. Новая функция была разработана после истории с котом Твиксом, погибшим из-за того, что проводница выбросила его из вагона на мороз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кот Твикс

Фото: Страница Ольги Кудряшовой в VK Кот Твикс

Фото: Страница Ольги Кудряшовой в VK

Как пояснили в пресс-службе компании «РИА Новости», новая функция есть только в приложении на Android. У владельцев iPhone такой возможности пока нет, так как приложение удалено из App Store. В будущем РЖД планируют добавить нововведение и в веб-версию.

О планах добавить возможность указывать имя и описание питомца при оформлении билета в январе сообщил глава Федеральной пассажирской компании, «дочки» РЖД, Владимир Пястолов. Поводом для пересмотра политики компании в отношении перевозки животных стала смерть кота Твикса.

11 января в поезде Екатеринбург—Санкт-Петербург Твикс выбрался из переноски. Проводница решила, что кот забежал в поезд во время стоянки, и выставила его из вагона. Труп кота обнаружили 20 января в снегу рядом с железнодорожными путями. После этого РЖД разработала алгоритм действий сотрудников на случай обнаружения в поезде животных без хозяев

Подробнее об этом — в материале «Животные не выйдут из вагона без начальника поезда».

Евгений Белоусов