Кассационный суд отказал Максиму Галкину в исключении из иноагентов
Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу Максима Галкина на отказ исключить его из реестра иноагентов, сообщает «РИА Новости». Ранее артист подал жалобу, поскольку счел решение Минюста незаконным и необоснованным.
Певица Алла Пугачева и Максим Галкин (признан Минюстом РФ иностранным агентом)
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Представительница артиста Екатерина Зубань рассказала, что решение Минюста затрагивает права и свободы ее клиента. Она уточнила, что он никогда не занимался политической деятельностью. По ее словам, критика в адрес государственных органов «не является политической деятельностью».
После начала боевых действий на Украине артист осудил ввод российских войск на Украину и уехал из страны. Минюст внес артиста в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. В мае 2023-го он потребовал признать незаконным присвоение статуса иноагента, но Замоскворецкий суд Москвы отказал ему в этом.