Контрастный дождь

В среду во втором круге Открытого чемпионата Франции Андрей Рублев уверенно, в трех сетах прошел испанца Педро Мартинеса, а прошлогодняя победительница этого турнира, первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши с громадным трудом, отыграв матчбол, спасла встречу с японкой Наоми Осакой. Свидетелем этих событий в дождливый парижский день стал корреспондент "Ъ" Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский теннисист Андрей Рублев во время матча с испанским теннисистом Педро Мартинесом-Портеро

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Российский теннисист Андрей Рублев во время матча с испанским теннисистом Педро Мартинесом-Портеро

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

«Интересно!» — произнес Андрей Рублев, бросив взгляд на монитор в пресс-центре Roland Garros спустя полтора часа после победы, одержанной во втором круге над испанцем Педро Мартинесом. А там, на мониторе, точнее, за стеной, разделяющей пресс-центр корта «Филипп Шатрие» и саму арену, безоговорочный лидер мирового рейтинга Ига Швёнтек пыталась вытащить себя из безнадеги и догнать ушедшую в отрыв в третьем сете такую же, как она, четырехкратную чемпионку мейджоров, но только экс-первую ракетку мира японку Наоми Осаку.

Это был не самый обычный турнирный день. Если в прошлом году на Roland Garros за пятнадцать суток, прошедших с момента первого до последнего удара по мячу, не упало ни одной дождевой капли, то сейчас коварная парижская погода подвергает организаторов и спортсменов серьезным испытаниям. Циклон, который на этой неделе накрыл французскую столицу, продолжает третировать турнир, и расписание среды было кардинально сокращено. Сначала из него вычеркнули все стартовые встречи парных разрядов, но около 17 часов стало очевидно, что этим дело не ограничится. «Филипп Шатрие» и «Сюзанн Ленглен» — арены Roland Garros с раздвижными крышами — продолжали функционировать в обычном режиме, а на остальных площадках матчи пришлось прервать.

Непогода в дебюте мейджора чревата тем, что большому количеству участников одновременно требуется мало-мальски поддерживать себя в боевом состоянии, а крытых тренировочных кортов категорически не хватает. Поэтому сегодня теннисистов развозили по всему Парижу.

Например, олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро 2016 года, экс-первая ракетка мира в парном разряде Елена Веснина, впервые заявившаяся на чемпионат Большого шлема после рождения второй дочери, и ее партнерша Анна Калинская провели полдня в зоне отдыха, без особых надежд ожидая начала своего матча, а после обеда получили всего полчаса времени для легкой разминки в клубе Geo Andre Stade, куда надо было 25 минут добираться на турнирном автотранспорте. В такой ситуации преимущество получают те игроки, чьи матчи попадают на два главных корта, и вчера одним из везунчиков оказался Андрей Рублев, встречавшийся с Мартинесом на «Сюзанн Ленглен».

То, что на Roland Garros практически каждый матч с любым испанским теннисистом может обернуться грандиозным пятисетовым сражением, известно давно. Однако Рублева подобной перспективой испугать трудно, поскольку он, вот уже много лет тренируясь под Барселоной в академии 4 Slam Tennis, прекрасно знает, как противостоять таким классическим мастерам грунтовых кортов, каким является Мартинес. Плотная игра россиянина на задней линии с резкими выпадами практически идеально подходит в матчах с соперниками, исповедующими пусть не сугубо оборонительный, но все же относительно пассивный теннис. И неудивительно, что Рублев победил довольно легко — 6:3, 6:4, 6:3. Пожалуй, единственным минусом стала чуточку подпорченная статистика: во второй партии россиянин в первый и пока единственный раз на этом турнире потерял свою подачу.

На пресс-конференции корреспондент “Ъ” поинтересовался у Рублева, есть ли у него стратегическое преимущество перед следующим соперником, которым будет либо итальянец Маттео Арнальди, либо получивший wild card француз Александр Мюллер, обыгравший россиянина недавно на «мастерсе» в Риме. Ведь в отличие от них, у Рублева будет полноценный день отдыха, к тому же на четверг метеопрогноз тоже не самый благоприятный. Однозначного ответа на этот вопрос не прозвучало. По словам Рублева, в какой-то степени он находится в более выгодном положении, поскольку может чувствовать себя спокойнее. Но бывает по-разному.

Не случайно Рублев вспомнил прошлогодний Wimbledon, на котором дожди лишили его выходного перед встречей третьего круга с Давидом Гоффеном, но не помешали победить известного бельгийца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Японская теннисистка Наоми Осака во время матча с польской теннисисткой Игой Швентек Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский / купить фото Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с японской теннисисткой Наоми Осака Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский / купить фото Японская теннисистка Наоми Осака во время матча с польской теннисисткой Игой Швентек Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский / купить фото Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с японской теннисисткой Наоми Осака Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский / купить фото Следующая фотография 1 / 4 Японская теннисистка Наоми Осака во время матча с польской теннисисткой Игой Швентек Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский / купить фото Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с японской теннисисткой Наоми Осака Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский / купить фото Японская теннисистка Наоми Осака во время матча с польской теннисисткой Игой Швентек Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский / купить фото Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с японской теннисисткой Наоми Осака Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский / купить фото

Пресс-конференция закончилась, а на главной арене Roland Garros как раз наступила кульминация. Наоми Осака, родившая дочь в июле прошлого года, уже успевшая вернуться в тур и занимающая в рейтинге 134-е место, все-таки не смогла дожать Швёнтек. Японке, которая много и удачно рисковала, прошивая оборону соперницы эффектными ударами с отскока, не хватило совсем чуть-чуть. В решающем сете она вела 5:2, а при счете 5:3 даже имела матчбол на своей подаче. Однако Швёнтек, у которой от напряжения горели глаза и пылали щеки, в самый нужный момент собралась и выдала великолепный прием. А потом оказалось, что это был последний шанс Осаки. В итоге — 7:6 (7:1), 1:6, 7:5 за 2 часа 57 минут, и только будущее покажет, преодолела ли Швёнтек свой критический момент на этом турнире. Дальше ее с высокой долей вероятности ждет встреча с умелой чешкой Марией Боузковой, которая в выгодной ситуации отложила свой матч с хорваткой Яной Фетт.