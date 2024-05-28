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На расчистку рек в Курской области из бюджета выделят почти полмиллиарда рублей

Федеральный центр в 2025-2026 годах планирует выделить на расчистку рек Тускарь и Тим в Курской области 485 млн руб. Об этом сообщил врио зампредседателя правительства Курской области Константин Поляков по итогам встречи с заместителем руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталией Сологуб.

«На 2025-2026 годы из федерального бюджета предусмотрены средства на расчистку реки Тускарь, это 227 млн руб., в 2025-2029 годах на расчистку реки Тим — 258 млн руб. с учетом разработки проекта»,— рассказал Константин Поляков. Он также отметил, что в ходе встречи обсуждалась возможность выделения федеральных средств на расчистку рек Курской области на 2024 год при возникновении экономии.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что на завершение строительства второй очереди Курского водохранилища из федерального бюджета могут выделить 9,5 млрд руб.

Денис Пискунов

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