От спорткомплекса к колонии

К пяти годам колонии общего режима Головинский суд Москвы приговорил Александра Гошина, владельца крупной юридической фирмы, а также компании «АСБ Рекордс» — производителя и поставщика систем безопасности для учреждений ФСИН и предприятий госконцерна «Росэнергоатом». Суд посчитал доказанным, что Александр Гошин попытался мошенническим путем похитить у своего делового партнера Тимура Халидова два здания спортивного комплекса в Москве стоимостью более 360 млн руб. Защита Александра Гошина называет обвинение абсурдным и намерена обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гошин и его защита и после вынесения приговора настаивают на абсурдности обвинения

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Гошин и его защита и после вынесения приговора настаивают на абсурдности обвинения

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Головинский районный суд рассмотрел материалы дела в отношении владельца крупной юридической компании «Гошин групп» и производителя систем безопасности «АСБ Рекордс» Александра Гошина за полгода. На всем протяжении процесса защита бизнесмена настаивала на его невиновности и обращала внимание суда на нестыковки в материалах дела.

Однако в итоге суд согласился с позицией гособвинения, признав Александра Гошина виновным в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и одном эпизоде покушения на мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), приговорив бизнесмена к пяти годам колонии общего режима.

В прениях, напомним, прокуратура предлагала назначить подсудимому семь лет колонии. Сразу после оглашения судебного решения бизнесмен, находившийся под домашним арестом, был взят под стражу.

Как ранее сообщал “Ъ”, СКР расследованием в отношении Александра Гошина занимался с ноября 2022 года. Первоначально в материалах дела речь шла о попытке хищения прав на два здания, расположенные в Северо-Восточном округе Москвы. Бизнесмен был задержан 21 февраля 2023 года, после того как пришел по повестке к следователю. Спустя несколько часов ему было предъявлено обвинение в фальсификации решения общего собрания акционеров (ч. 1 ст. 185.5 УК РФ) и покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ст. 159 УК РФ). После этого следствие обратилось в Савеловский райсуд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу. Однако суд это требование отклонил, назначив подследственному меру пресечения, предложенную защитой,— домашний арест.

За время расследования фабула уголовного дела расширилась. В итоговом варианте обвинения Александру Гошину были инкриминированы два эпизода мошенничества и одно покушение на него. Согласно материалам дела, все они относятся к 2022 году, когда, по версии СКР, Александр Гошин разработал преступный план, целью которого было завладение правами на два здания, расположенные в 3-м Нижнелихоборском проезде и принадлежащие зарегистрированной на Сейшельских Островах компании Future Trends Ltd. В настоящее время в них арендует помещения спорткомплекс «Лихоборы».

Реализуя свой преступный план, Александр Гошин, согласно материалам уголовного дела, не поставив в известность бенефициара офшорной компании, изготовил подложные документы для продажи недвижимости, однако из-за отсутствия полного пакета необходимых бумаг сделка сорвалась.

Также, согласно материалам дела, осужденный похитил $20 тыс. у своего бизнес-партнера уроженца Чечни Тимура Халидова. Валюта понадобились якобы для перевода акций офшорной фирмы на господина Халидова, однако сделка осужденным так и не была совершена. Господин Халидов признан потерпевшим по уголовному делу. Ущерб следствие оценило в 362 млн руб., причем на начальной стадии расследования речь шла лишь примерно о 200 млн руб.

Защита Александра Гошина осталась недовольна судебным решением и намерена обжаловать его. По мнению адвокатов, вынесенный приговор является незаконным, поскольку базируется лишь на показаниях потерпевшего, его родственников и знакомых. Между тем, утверждает защита, эти показания противоречат доказательствам и документам, собранным в ходе расследования. Сами адвокаты настаивают, что Александр Гошин, согласно имеющимся в уголовном деле документам, с 2011 года является единственным владельцем и бенефициаром как Future Trends Ltd, так и принадлежащей ей недвижимости. Доказать, что эти сведения недостоверны, правоохранительные органы, по мнению защиты, так и не смогли

Владислав Трифонов