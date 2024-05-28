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Коммерсантъ FM
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Медведев: РФ близка к полноформатным отношениям с Эмиратом Афганистан

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что двадцать лет назад Россия считала запрещенное движение «Талибан» террористическим. США же рассматривались как партнеры по борьбе с экстремизмом. Однако сейчас Россия близка к установлению полноформатных отношений с правящим Афганистаном движением, заявил господин Медведев.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Двадцать лет — это достаточно длительный период, в ходе которого история совершила немало серьезных пируэтов. В начале ХХI века мы считали талибов террористами, а американцев — партнерами в борьбе против экстремизма. Теперь все иначе», — сказал заместитель председателя Совбеза в беседе с ТАСС. Власти современного Афганистана стараются вести конструктивный диалог, но, насколько он является искренним — покажет лишь время, подытожил господин Медведев.

Накануне, 27 мая, стало известно, что МИД и Минюст России доложили президенту Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций. Утверждается, что эта позиция была согласована и с другими российскими ведомствами.

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что террористическая организация «Талибан» (запрещена в РФ) является реальной властью в Афганистане, потому ее нужно исключить из списка запрещенных. Российские власти также сообщили о готовности снова пригласить представителей афганского движения «Талибан» на Петербургский международный экономический форум в этом году.

О возможном исключении «Талибана» из списка террористических организаций — в материале «Ъ» «С "Талибана" снимут бан».

Ольга Семеновых

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