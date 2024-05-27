Мэрия Уфы для покрытия дефицита бюджета кредитуется в ПСБ

Администрация Уфы по итогам четырех аукционов заключила контракты на открытие возобновляемых кредитных линий для покрытия дефицита бюджета и погашения долгов с ПАО «Промсвязьбанк», сообщает Telegram-канал «Уфа про финансы». Общая сумма займов — 390 млн руб. Банк был единственным участником закупки.

Максимальная общая сумма вознаграждения, которую получит банк, — 66,3 млн руб. Три контракта с лимитом 100 млн руб. заключены за 17 млн руб., один — на 90 млн руб. — за 15,3 млн руб. Источник финансирования — бюджет города.

Средства должны быть предоставлены до 13 июня, мэрия обязуется погасить кредиты в течение года. Процентная ставка — 17%.

По данным мэрии Уфы на 13 мая, дефицит бюджета города составляет 2,18 млрд руб.

В октябре 2023 года администрация Уфы заключила со Сбербанком шесть договоров на открытие кредитных линий по 100 млн руб. каждая для покрытия дефицита бюджета.

Майя Иванова

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