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Коммерсантъ FM
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Бульдозеры ровняют сезон

Спецтехника начала лучше продаваться

Начавшийся в марте сезон реализации инфраструктурных проектов и строительства дорог поддерживает спрос на дорожно-строительную (ДСТ) и спецтехнику. В первом квартале российские заводы нарастили продажи в этом сегменте на 9,2%, до 18,8 млрд руб. Во многих сегментах лидируют машины из Китая, но лизингодатели говорят о растущей конкуренции для брендов из КНР со стороны локальных игроков.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Продажи российской спецтехники в январе—марте выросли на 9,2% год к году, до 18,8 млрд руб., подсчитал «Росспецмаш» (объединяет данные заводов, выпускающих 80% от всей ДСТ, производимой в РФ). Выпуск за этот период увеличился на 1,4%, до 20 млрд руб.

По данным «Росспецмаша» в штуках на 13% выросли отгрузки бульдозеров, на 3% — кранов-манипуляторов, в 3,2 раза — экскаваторов-погрузчиков, на 23% — кранов-трубоукладчиков и на 20% — катков. В первом квартале 2023 года продажи в трех последних сегментах снижались (см. “Ъ” от 25 апреля 2023 года). В январе—марте 2024 года заметнее всего — на 71% — сократились отгрузки экскаваторов, которые активно росли годом ранее. Кроме того, на 6% снизились продажи погрузчиков и на 3% — автогрейдеров.

«Импорт доминирует в ряде ключевых сегментов»,— говорят в «Росспецмаше». По оценкам ассоциации, в поставках экскаваторов, дорожных катков, фронтальных и телескопических погрузчиков российские заводы занимают 3–10%, а лидируют китайские бренды.

Эффект масштаба производства в КНР и господдержка экспорта позволяют китайским производителям предлагать потребителю более низкие цены, указывают в «Росспецмаше».

У «Газпромбанк Лизинга» в первом квартале на марки из КНР пришлось более 60% продаж из свыше 4 тыс. единиц ДСТ. В продажах «Газпромбанк Лизинга» превалируют погрузчики и экскаваторы, говорит директор департамента по развитию бизнеса компании Вячеслав Михайлов. «Обороты набирает не только техника из Китая, но и российского и белорусского производства — за счет вывода новых моделей на рынок»,— указывает топ-менеджер. По словам господина Михайлова, усиление конкуренции вынудит китайских производителей улучшать возможности сервиса, поставок запчастей и предлагать более выгодные условия сделок.

Рост сегмента лизинга ДСТ на 23% в первом квартале в «Газпромбанк Лизинге» объясняют стартом сезона дорожно-строительных работ в конце квартала. После роста продаж специализированной техники в 2023 году на 50% год к году Вячеслав Михайлов ожидает устойчивого развития рынка. Как отмечает топ-менеджер, по утвержденному в начале года плану правительства РФ в ближайшие пять лет планируется построить и реконструировать более 3 тыс. км дорожного полотна, что поддержит спрос на ДСТ. Но возможные скачки спроса будут определяться размером ключевой ставки, предупреждает господин Михайлов. У «ВТБ Лизинга», говорит гендиректор компании Антон Мусатов, продажи спецтехники в первом квартале выросли на 63%. Во втором квартале он ждет замедления темпов роста в сегменте до 10–15%.

Коммерческий директор «Флит Финанс» (входит в ИГ «Инсайт») Алексей Любецкий указывает, что рынок ДСТ в целом входит в стадию насыщения, дефицитных позиций спецтехники практически нет, а у многих поставщиков склады перегружены.

В то же время сохраняется деловая активность и спрос на спецтехнику для угледобывающих предприятий, компаний по добыче драгоценных металлов, а также компаний, обслуживающих нефтегазовый сектор, перечисляет господин Любецкий. В сегменте лесозаготовительной техники, добавляет он, после ощутимого спада последних двух лет «чувствуется существенное оживление», что может быть связано с ростом объемов переработки древесины для внутреннего рынка и наращиванием экспорта в Китай и Центральную Азию.

Правительство увеличивает утильсбор на ряд спецтехники

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting ожидает дальнейшего роста рынка, называя результаты первого квартала не самыми удачными. «Или ЦБ снизит ставку, или рынок свыкнется с ценами»,— констатирует он. По словам эксперта, хотя госстройки будут основным драйвером роста спроса, продажи спецтехники будет поддерживать и добыча твердых полезных ископаемых.

Ольга Никитина

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