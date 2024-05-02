Бульдозеры ровняют сезон

Начавшийся в марте сезон реализации инфраструктурных проектов и строительства дорог поддерживает спрос на дорожно-строительную (ДСТ) и спецтехнику. В первом квартале российские заводы нарастили продажи в этом сегменте на 9,2%, до 18,8 млрд руб. Во многих сегментах лидируют машины из Китая, но лизингодатели говорят о растущей конкуренции для брендов из КНР со стороны локальных игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Продажи российской спецтехники в январе—марте выросли на 9,2% год к году, до 18,8 млрд руб., подсчитал «Росспецмаш» (объединяет данные заводов, выпускающих 80% от всей ДСТ, производимой в РФ). Выпуск за этот период увеличился на 1,4%, до 20 млрд руб.

По данным «Росспецмаша» в штуках на 13% выросли отгрузки бульдозеров, на 3% — кранов-манипуляторов, в 3,2 раза — экскаваторов-погрузчиков, на 23% — кранов-трубоукладчиков и на 20% — катков. В первом квартале 2023 года продажи в трех последних сегментах снижались (см. “Ъ” от 25 апреля 2023 года). В январе—марте 2024 года заметнее всего — на 71% — сократились отгрузки экскаваторов, которые активно росли годом ранее. Кроме того, на 6% снизились продажи погрузчиков и на 3% — автогрейдеров.

«Импорт доминирует в ряде ключевых сегментов»,— говорят в «Росспецмаше». По оценкам ассоциации, в поставках экскаваторов, дорожных катков, фронтальных и телескопических погрузчиков российские заводы занимают 3–10%, а лидируют китайские бренды.

Эффект масштаба производства в КНР и господдержка экспорта позволяют китайским производителям предлагать потребителю более низкие цены, указывают в «Росспецмаше».

У «Газпромбанк Лизинга» в первом квартале на марки из КНР пришлось более 60% продаж из свыше 4 тыс. единиц ДСТ. В продажах «Газпромбанк Лизинга» превалируют погрузчики и экскаваторы, говорит директор департамента по развитию бизнеса компании Вячеслав Михайлов. «Обороты набирает не только техника из Китая, но и российского и белорусского производства — за счет вывода новых моделей на рынок»,— указывает топ-менеджер. По словам господина Михайлова, усиление конкуренции вынудит китайских производителей улучшать возможности сервиса, поставок запчастей и предлагать более выгодные условия сделок.

Рост сегмента лизинга ДСТ на 23% в первом квартале в «Газпромбанк Лизинге» объясняют стартом сезона дорожно-строительных работ в конце квартала. После роста продаж специализированной техники в 2023 году на 50% год к году Вячеслав Михайлов ожидает устойчивого развития рынка. Как отмечает топ-менеджер, по утвержденному в начале года плану правительства РФ в ближайшие пять лет планируется построить и реконструировать более 3 тыс. км дорожного полотна, что поддержит спрос на ДСТ. Но возможные скачки спроса будут определяться размером ключевой ставки, предупреждает господин Михайлов. У «ВТБ Лизинга», говорит гендиректор компании Антон Мусатов, продажи спецтехники в первом квартале выросли на 63%. Во втором квартале он ждет замедления темпов роста в сегменте до 10–15%.

Коммерческий директор «Флит Финанс» (входит в ИГ «Инсайт») Алексей Любецкий указывает, что рынок ДСТ в целом входит в стадию насыщения, дефицитных позиций спецтехники практически нет, а у многих поставщиков склады перегружены.

В то же время сохраняется деловая активность и спрос на спецтехнику для угледобывающих предприятий, компаний по добыче драгоценных металлов, а также компаний, обслуживающих нефтегазовый сектор, перечисляет господин Любецкий. В сегменте лесозаготовительной техники, добавляет он, после ощутимого спада последних двух лет «чувствуется существенное оживление», что может быть связано с ростом объемов переработки древесины для внутреннего рынка и наращиванием экспорта в Китай и Центральную Азию.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting ожидает дальнейшего роста рынка, называя результаты первого квартала не самыми удачными. «Или ЦБ снизит ставку, или рынок свыкнется с ценами»,— констатирует он. По словам эксперта, хотя госстройки будут основным драйвером роста спроса, продажи спецтехники будет поддерживать и добыча твердых полезных ископаемых.

Ольга Никитина