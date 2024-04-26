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«Алцея» — современная фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Москве. Ранее входила в состав Acino International, с ноября 2023 года работает в России как самостоятельный бизнес под новым брендом.

В портфеле «Алцея» — высококачественные лекарственные средства и биологически активные добавки, которые предназначены для поддержки здоровья женщин и мужчин на протяжении всей жизни (в числе наиболее популярных из них — «Индинол Форто», «Постеризан», группа препаратов «Нео-Пенотран», «Ферретаб», «Эстровэл», «Цервикон-ДИМ»).

Компания работает в России с 2015 года и на сегодняшний день входит в топ-3 фармкомпаний в адресной категории женского здоровья на российском рынке.

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