«Яндекс» назвал стоимость умной колонки с экраном «Станция Дуо Макс»

Компания «Яндекс» объявила о старте предзаказов на «Станцию Дуо Макс» — первую в линейке бренда умную колонку с экраном и камерой. Стоимость новой колонки на стадии предзаказа составит 42,9 тыс. руб. В свободной продаже «Яндекс Станция Дуо Макс» появится 5 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Фото: Яндекс

Новинка оснащена 10-дюймовым поворотным сенсорным экраном, который можно располагать как горизонтально, так и вертикально. Встроенная камера позволяет совершать видеозвонки в Telegram, причем нейронный процессор позволяет в реальном времени кадрировать изображение, чтобы пользователь всегда был крупным планом.

Колонка оснащена модулем Zigbee для управления системой умного дома, что позволяет включать устройства и проверять их статус на сенсорном дисплее. Сценарий с Zigbee-устройствами позволяет управлять ими даже без интернета. «Станция Дуо Макс» получила два высокочастотных динамика и сабвуфер общей мощностью 60 Вт. Звучание адаптируется под акустику помещения с помощью технологии Room Correction, а также звук автоматически подстраивается под конфигурацию устройства в зависимости от положения экрана.

Колонка предложена в бежевом, красном, зеленом и черном цветах, а корпус имеет круговую LED-подсветку для иллюстрации реакций голосового помощника Алиса. Предусмотрены часы и скринсейверы, а также отображение фотографий с «Яндекс Диска».

Максим Вершинин