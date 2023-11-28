Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Reuters: китайский ритейлер Shein конфиденциально подал документы на IPO в Нью-Йорке

Reuters: китайский ритейлер тайно подал документы на IPO в Нью-Йорке

Китайский ритейлер Shein подал документы на проведение первичного размещения в Нью-Йорке. Правда, подал он их в конфиденциальном порядке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Андеррайтерами размещения, которое может произойти в 2024 году, выступят Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Morgan Stanley.

Точные даты IPO, как и возможная оценка Shein, пока не называются. Ритейлер был создан в Китае в 2008 году изначально как ZZKKO, в 2012 году получил свое нынешнее название, в 2022 году по регуляторным и финансовым соображениям перенес головной офис в Сингапур. В мае 2022 года по итогам очередного раунда финансирования стоимость Shein оценивалась в $100 млрд и компанию называли крупнейшим мировым ритейлером модной одежды. Однако в мае 2023 года стоимость компании по итогам нового раунда финансирования лишь превышала $60 млрд.

Конфиденциальная подача документов на IPO случается нередко. Такой формат позволяет кандидатам на первичное размещение непублично поддерживать контакты с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и по итогам вносить изменения в документацию или принимать меры, на необходимость которых укажет SEC. Как ожидается, в ближайшие месяцы Shein как раз и будет вести такую работу, и, как только компания будет полностью готова к размещению, о предстоящем IPO сообщат официально. Тогда же будут обнародованы содержание обсуждений Shein с регулятором и внесенные изменения в документацию компании.

Если IPO состоится, Shein станет одной из самых дорогих публичных китайских компаний, разместивших свои ценные бумаги на американской бирже. Сейчас таковой является сервис такси Didi Global, который в 2021 году привлек в ходе IPO $4,4 млрд и был оценен в $68 млрд. При этом компания Didi была вынуждена уйти с Нью-Йоркской фондовой биржи в июне 2022 года из-за давления китайских властей на технологических гигантов страны.

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...