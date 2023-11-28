Reuters: китайский ритейлер Shein конфиденциально подал документы на IPO в Нью-Йорке

Китайский ритейлер Shein подал документы на проведение первичного размещения в Нью-Йорке. Правда, подал он их в конфиденциальном порядке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Андеррайтерами размещения, которое может произойти в 2024 году, выступят Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Morgan Stanley.

Точные даты IPO, как и возможная оценка Shein, пока не называются. Ритейлер был создан в Китае в 2008 году изначально как ZZKKO, в 2012 году получил свое нынешнее название, в 2022 году по регуляторным и финансовым соображениям перенес головной офис в Сингапур. В мае 2022 года по итогам очередного раунда финансирования стоимость Shein оценивалась в $100 млрд и компанию называли крупнейшим мировым ритейлером модной одежды. Однако в мае 2023 года стоимость компании по итогам нового раунда финансирования лишь превышала $60 млрд.

Конфиденциальная подача документов на IPO случается нередко. Такой формат позволяет кандидатам на первичное размещение непублично поддерживать контакты с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и по итогам вносить изменения в документацию или принимать меры, на необходимость которых укажет SEC. Как ожидается, в ближайшие месяцы Shein как раз и будет вести такую работу, и, как только компания будет полностью готова к размещению, о предстоящем IPO сообщат официально. Тогда же будут обнародованы содержание обсуждений Shein с регулятором и внесенные изменения в документацию компании.

Если IPO состоится, Shein станет одной из самых дорогих публичных китайских компаний, разместивших свои ценные бумаги на американской бирже. Сейчас таковой является сервис такси Didi Global, который в 2021 году привлек в ходе IPO $4,4 млрд и был оценен в $68 млрд. При этом компания Didi была вынуждена уйти с Нью-Йоркской фондовой биржи в июне 2022 года из-за давления китайских властей на технологических гигантов страны.

Алена Миклашевская