В ХМАО прокуратура начала проверку из-за медведя на одном из предприятий

Природоохранная прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) организовала проверку законности содержания медведя в клетке на территории одного из предприятий Нижневартовска, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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По данным прокуратуры, животное было передано владельцу на временное содержание, при этом медведь живет в клетке уже порядка 10 лет. Никаких подтверждающих собственность документов владелец надзорным органам не предоставил. Кроме того, природнадзор Югры на протяжении длительного времени не занимался поиском надлежащего места для содержания животного.

Проверку начали после публикации в сообществе «Типичный краб». Там сообщалось, что в неволю животное попало еще медвежонком.

На данный момент природоохранный прокурор внес руководителю природнадзора ХМАО представление, потребовав определить место содержания медведя.

Ирина Пичурина

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