В Нижегородской области может быть построена киностудия с павильонами

Правительство Нижегородской области рассматривает вопрос о возможном строительстве киностудии на территории региона. Об этом «Ъ-Приволжье» рассказал заместитель губернатора Олег Беркович. По его словам, есть соответствующее поручение губернатора на проработку этого проекта, чтобы определить его стоимость и эффект, который он может дать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«С натурными съемками у нас все в порядке, но у киношников есть запрос на съемки в павильоне. И поскольку мы находимся не в Москве, стоить это все у нас будет меньше. Нужен павильон, нужно оборудование. В 2024 году это точно не появится, но через год может быть. В ближайшие полгода мы должны, в том числе, проработать локации, где эту киностудию можно поставить»,— отметил господин Беркович.

В рамках проекта могут быть возведены два павильона с высотой потолков до 12 метров и площадью 4-5 тыс. кв. м. каждый. «Стоимость такого павильона может составлять 200-300 млн руб. в зависимости от того, какие решения будут приняты по внешней архитектуре этого объекта. А вот оборудование — это дорого. Свет, базовый набор камер — все это может в несколько раз по цене превышать стоимость павильона. Это все еще необходимо просчитать»,— уточнил замгубернатора.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее российские кинематографисты неоднократно жаловались, что в регионах сложно найти на прокат необходимое для съемок оборудование и его приходится везти с собой из Москвы.

Андрей Репин