В Екатеринбурге при контроле Росгвардии снесли четырехметровый снежный фаллос

Студенты под контролем Росгвардии сломали четырехметровый фаллос из снега, передает Telegram-канал «Свет». При этом в Росгвардии «Ъ-Урал» отказались комментировать произошедшее.

По данным канала, инцидент произошел вечером 6 ноября напротив здания Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета (УрФУ) на ул. Ленина. Студенты лепили снежную скульптуру около четырех часов, а когда почти ее завершили, на место прибыли сотрудники Росгвардии и потребовали ее либо разрушить, либо отправиться с ними с отдел.

Напомним, массовое строительство снежных фаллосов в Екатеринбурге началось в конце октября, когда в городе прошли снегопады. Появление скульптур вызвало возмущение у властей города, поэтому их начали сносить коммунальные службы. В УрФУ сообщили, что не собираются наказывать студентов за лепку фигур.

Ирина Пичурина

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