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Валентина Матвиенко раскритиковала высказывание челябинского сенатора

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента попросила сенаторов, выступая публично, разграничивать личное мнение и позицию сенатора. Речь шла о выступлении представительницы Челябинской области Маргариты Павловой на Русском экономическом форуме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в Совфеде.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Председатель Совета федерации сказала: если вы высказываете свое личное мнение — говорите об этом, но уточняйте, что это вы говорите лично, а не как сенатор. Потому что в данном случае позиция одного сенатора ложится тенью на Совет федерации, который с этой позицией не согласен»— сказал собеседник издания.

В рамках Русского экономического форума, проходившего в Челябинске, Маргарита Павлова призвала женщин сместить акцент внимания с получения образования на рождение детей. Она отметила, что для этого надо провести «огромную духовную и нравственную работу», а сейчас родители ориентируют девушек на то, что она «должна сначала выучиться, сделать карьеру, приобрести квартиру, а потом уже выходить замуж и рожать детей, в результате мы имеем поколение сорокалетних несчастных женщин, которые не реализовались ни как матери, ни как женщины — они не знают, что такое домашний очаг».

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