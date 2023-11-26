Ipsos: 29% европейцев говорят о непростой материальной ситуации

За последние три года материальное положение многих европейцев ухудшилось: каждый второй из них (55%) жалуется на снижение покупательной способности и большинство (89%) объясняют это ростом цен на товары и услуги. Как показывает опрос общественного мнения, проведенный Ipsos, почти треть европейцев (29%) считает, что находятся в плачевной финансовой ситуации. Это новый опрос Ipsos в рамках проекта «Европейский барометр бедности и необеспеченности», в котором приняли участие более 10 тыс. граждан десяти европейских государств.

Особенно непростая ситуация с покупательной способностью складывается, по данным опроса, в Греции, где она за последние три года ухудшилась по мнению 64% граждан, в Сербии на это пожаловались 63% респондентов, во Франции — 60%. В той же Греции наибольшее число опрошенных — 49% — говорят, что у них очень сложное финансовое положение. Чуть меньше — 46% — жалуются на то же в Молдавии. Во всей Европе 56% опрошенных говорят, что они в целом справляются в условиях роста цен, но им приходится быть очень внимательными к расходам и бережливыми. У 48% опрошенных европейцев есть опасения, что в ближайшие несколько месяцев их материальное положение может оказаться тяжелым.

По данным опроса, 80% европейцев уже сталкивались с ситуацией, когда им приходилось делать непростой выбор из-за ограниченности в средствах. Например, сократить число поездок на личном или общественном транспорте в последние полгода или более вынуждены были 62% респондентов, мерзнуть дома и не включать отопление — 46%, обращаться к друзьям или родным за деньгами — 49%, отказываться от покупки еды, будучи голодным,— 30%. Почти каждый пятый из респондентов хотя бы раз обращался в благотворительные организации за бесплатным питанием или одеждой.

За последние два года многие европейцы, как показывает опрос Ipsos, вынуждены были освоить навыки, которые помогают им справиться с ростом цен. Например, 85% респондентов сообщили, что привыкли следить за распродажами и скидками, а также посещать магазины низких цен. А 38% респондентов экономят на еде и ограничиваются одним или двумя приемами пищи в день. Тем не менее даже в такой ситуации большинство европейцев готовы помогать тем, кому тяжелее, чем им. 76% респондентов заявили, что готовы лично помогать бедным. И наиболее высока доля таких желающих помочь живет в странах, где финансовая ситуация у граждан непростая. Например, в Греции, Португалии и Сербии помогать другим готовы 84% граждан.

Алена Миклашевская