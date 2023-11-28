Контракт да любовь

Некоторые знакомые мне юристы полагают, что семейное право — отрасль простая и не заслуживающая особого внимания. Однажды мне довелось присутствовать при споре двух специалистов в области трудового и корпоративного права: они обсуждали, как лучше составить брачный договор — скачать образец из интернета или же воспользоваться вариантом, предложенным нотариусом, который тот распечатает перед его подписанием супругами. И никому из них не пришло в голову предложить клиенту обратиться к юристу, специализирующемуся на спорах о разделе имущества, хотя во время беседы они допускали включение в брачный договор заведомо недействительных положений, тем самым обрекая клиента на необоснованные риски. Меж тем такое пренебрежение к клиентскому запросу может привести к катастрофическим последствиям, если из-за подписанных документов между супругами возникнет спор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий партнер юридической фирмы «БИЭЛ» Филипп Рябченко

Фото: Предоставлено «БИЭЛ» Управляющий партнер юридической фирмы «БИЭЛ» Филипп Рябченко

Фото: Предоставлено «БИЭЛ»

Среди стадий, на которые подразделяется семейный спор, можно выделить досудебную: здесь супруги надеются и пытаются урегулировать спор мирным путем. Обычно на этом этапе он улаживается путем подписания нескольких документов: соглашения по порядку общения с детьми родителя, проживающего отдельно, алиментного соглашения и брачного договора.

Ошибки при составлении брачного договора

Одна из типичных ошибок, которую я встречал в брачном договоре,— это отсутствие упоминания о применимом праве. Пример: супруги живут на несколько стран, и каждый супруг меняет страны в зависимости от собственного настроения и времени года. Конечно, при возникновении спора каждый из супругов будет стараться затянуть дело в удобную для себя юрисдикцию. Поэтому первое, что необходимо учитывать в брачном договоре,— это применимое право, и постараться предусмотреть процедуру и место рассмотрения спора. Более того, если брачный договор касается зарубежных активов, необходимо привлечь специалиста из соответствующей юрисдикции. Если не сделать этого, можно столкнуться с проблемой исполнения договора в части переоформления активов, по которым предусмотрена смена собственника.

Еще одним важным моментом, согласно судебной практике, до сих пор является обязательное включение в текст брачного договора фразы о том, что нотариус вслух зачитал сторонам документ, и желательно им лично. По мнению судов, отсутствие этой фразы может свидетельствовать о том, что стороны договора могли быть не ознакомлены с текстом документа и не понимать его сути, что может обернуться успешным оспариванием договора.

В моей практике был случай, когда нотариус написал фразу «после прочтения вслух», однако не указал, кем и кому брачный договор был прочитан. Оппоненты по делу вместе с судебной практикой предоставили в суд лингвистическую экспертизу документа: из нее следовало, что приведенная фраза не позволяла уверенно утверждать, что нотариус вслух прочитал договор именно сторонам. Довод был опровергнут тем, что текст договора содержал и другие фразы, из которых следовало, что нотариус исполнил свои обязанности точно в соответствии с законодательством, не нарушив права сторон. Но если бы эта фраза была прописана юристами или нотариусом более четко, вопроса о действительности договора в связи с указанными обстоятельствами не возникло бы вообще.

Важную роль иногда играет и отсутствие фразы о том, что сторонам разъяснены соответствующие положения об их правах, обязанностях и последствиях заключения брачного договора, и подтверждения, что эти положения им понятны. Анализируя судебную практику об оспаривании брачных договоров, можно увидеть, что основной довод к оспариванию брачного договора — введение в заблуждение одного супруга другим относительно условий документа. Обычно истец говорит: я не понимал, что в нашей переписке или личных разговорах обсуждались совершенного другие финансовые условия расхода. Полезно помнить, что подавляющее большинство брачных договоров заключается перед тем, как пара собирается расстаться, и очень важно, чтобы в договоре указывалось, что нотариус действительно разъяснил сторонам условия и последствия подписываемого документа.

Если вы хотите, чтобы брачный договор при проверке его судом устоял не только в России, но и в большинстве других стран, стоит обратить внимание на стандарты, предъявляемые к этому документу в Англии. В частности, там брачный договор может быть проигнорирован судом, если сторона на стадии его заключения не имела независимого юриста, достаточного времени для изучения его условий, не располагала информацией об объеме семейных активов на момент заключения документа или же договором не предусмотрено содержание менее обеспеченного супруга, и при расторжении брака он лишается места жительства.

Справедливости ради, следует учесть и российскую судебную практику: она говорит о том, что каждое дело об оспаривании брачного договора является уникальным и в случае явной диспропорции при разделе имущества супругов договор может быть признан недействительным, поскольку ставит одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. К примеру, судебная практика признавала недействительным брачный договор, по условиям которого супруга лишалась жилья, притом что в ее собственности оставались денежные сродства на счетах и автомобиль, что по логике исключало применение п. 15 Постановления Пленума ВС РФ от 5 ноября 1998 года №15. Напомню: ВС РФ разъяснил, что примером неблагоприятного положения можно считать ситуацию, при которой один из супругов полностью лишается права собственности на имущество, нажитое супругами в период брака. Таким образом, если встает вопрос, что выбрать — жилье или компенсацию, в брачном договоре следует предусмотреть обоснование, почему один из супругов лишается первого и выбирает второе. В качестве объяснения можно указать на проведенную независимую оценку жилья, определения ее рыночной стоимости и расчета соответствующей компенсации одному из супругов.

Доводы о заблуждении относительно условий брачного договора можно нивелировать, если каждая из сторон имела собственного независимого юриста, с которым работала на стадиях подготовки и подписания договора, либо точно известно, что нотариус разъяснил сторонам права, обязанности и правовые последствия документа. Формулировки расторжения соглашения также крайне важны: бездумное переписывание Семейного кодекса вперемешку с правками от нотариуса ошибочны и могут выйти сторонам боком.

Ошибки на стадии судебного разбирательства

Если семейный конфликт все-таки дошел до суда, стоит обратиться к профильному юристу с опытом ведения семейных споров. Встречаются клиенты, которые вместо юриста поначалу доверяют судебную стратегию своим гадалкам, коучам, психологам и астрологам. Типичный случай из практики — позиция клиента относительно даты подачи иска: он хотел, чтобы иск был подан в точную дату определенного месяца (при этом за пределами срока исковой давности). Справедливости ради, отмечу, что после того, как астрологу назвали риски пропуска срока исковой давности, она еще раз сверилась со звездами и дала добро на юридически верное совершение процедуры. И такой пример неразумного поведения клиента — лишь один из многих.

Посещать судебное заседание клиенту, на мой взгляд, следует в исключительных случаях. Клиенты часто полагают, что, выслушав от них на процессе «всю правду», суд примет их сторону, но в 99% случаев так не будет. Известные мне случаи удачного участия заказчиков в процессе можно пересчитать по пальцам, а остальные были полным провалом, и юристы, которые приводили заказчиков в суд, затем жалели об этом.

Еще одна типичная ошибка в семейных спорах — недооценка и переоценка противника, и оба варианта одинаково плохи. Важно помнить, что по-настоящему «сильных» и квалифицированных юристов на рынке немного, и не бояться использовать авантюрные и подчас кажущиеся безнадежными идеи и ходы — конечно, если они не идут во вред основной стратегии.

Следующее заблуждение, одно из самых частых,— когда клиент требует быстрого результата в деле, касающемся раздела имущества, тогда как минимальный срок рассмотрения семейных споров обеспеченных семей — год (без учета времени на исполнение решения). Ярким примером может служить дело супругов Потаниных, которое длится уже почти десять лет, и до финальной точки в нем еще далеко.

Ошибка, которая встречается сплошь и рядом и может обойтись очень дорого,— это бездумный пиар. Если клиент или юрист хочет освещения процесса, нужно хорошо понимать, на кого конкретно этот пиар рассчитан и какую преследует цель, а информацию предоставлять только в те СМИ, которые читает запланированная целевая аудитория. В противном случае есть риск не только не достичь поставленных целей, но и запятнать репутацию. С имеющимся в вашем распоряжении убийственным компроматом или негативными сведениями об оппоненте тоже не стоит спешить: пока эти данные не обнародованы, оппонент пребывает в постоянном стрессе, и это играет вам на руку, а после публикации вам придется постоянно возвращать общественность к этой информации. Поэтому час, когда следует доставать из рукава припрятанный козырь, нужно рассчитывать ювелирно, а бить максимально больно.

Подводя итог всему сказанному: никогда не стоит наощупь, своими силами пытаться урегулировать вопрос по семейному праву без привлечения юриста, специализирующегося на этом вопросе. И лучшим способом найти такого юриста будет рекомендация: как и в случае с поисками врача, сарафанное радио остается самым надежным способом выхода на специалиста узкого профиля.

Филипп Рябченко, управляющий партнер юридической фирмы БИЭЛ