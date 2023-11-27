«Газпром» вышел на победный путь

«Зенит» в субботу вырвался на первое место в чемпионате России по футболу после разгрома на своем поле «Сочи» со счетом 3:0 и благодаря проигрышу ФК «Краснодар» в Екатеринбурге. Петербургский клуб продлил свою беспроигрышную серию до шести игр. Победа стала продолжением удачной серии для команд, которые опекает «Газпром». Что дало повод главе правления ФК «Зенит» и других петербургских клубов Александру Медведеву сделать ряд громких заявлений, взбудораживших спортивную общественность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 16-й тур. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Сочи» (Сочи) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 16-й тур. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Сочи» (Сочи) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Первыми радость в череде последних дней принесли хоккеисты СКА. Они обыграли в четверг на своей площадке «Спартак» — лидера Западной конференции КХЛ (3:2). На эту игру были приглашены в Ледовый дворец главный тренер футбольного «Зенита» Сергей Семак и игрок команды Александр Ерохин. Как это часто бывает, присутствовал на матче Александр Медведев, председатель совета директоров армейского клуба. Он произнес на камеры фразу: «Рыбный день, страна без мяса», имея в виду то, что красно-белых называют «мясными». Многие нашли в этом оскорбительный подтекст, но Александр Медведев сказал, что никакого оскорбления в этом не видит. «Спартак» называют мясом даже игроки команды (например, Егор Титов носил футболку с надписью: «Кто мы? Мясо!»), а четверг для всех, кто помнит СССР, был рыбным днем, объяснил он. И добавил, что ничего не стоит искать в этой фразе, кроме иронии.

На следующий день, в пятницу, пришла пора отмечать успех футболисток «Зенита». Они выиграли чемпионат России, победив в последнем матче ЦСКА на его поле со счетом 2:1. Это уже вторая подряд победа петербурженок, которых возглавляет тренер Ольга Порядина, в женской Суперлиге. Клуб был создан в начале 2020 года и добился за это время заметных успехов, положив в свой музей еще и «чашку» за победу в Суперкубке России. Александр Медведев, возглавляющий администрацию и в женском футбольном клубе «Зенит», продолжил парад афоризмов. «Сегодня можно сказать, что укротили коней»,— сказал он. Это высказывание уже не вызвало такого резонанса: во-первых, женский футбол не пользуется такой популярностью, во-вторых, термин — довольно расхожий и безобидный.

Отметил успех женского «Зенита» и глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер, сказавший: «Высоко держим знамя футбольной столицы! С победой! "Зенит" — чемпион!» После этого футболисты «Зенита», вышедшие в субботу днем играть против «Сочи», не могли не взять три очка. Тем более что «Сочи» находится на последнем месте в РПЛ. Этот клуб связывает со спортивным Петербургом тот факт, что его президентом является Борис Ротенберг — отец Романа Ротенберга, который работает главным тренером СКА, а также занимает пост заместителя председателя совета директоров клуба. К тому же начинал свой путь клуб «Сочи» в Петербурге, когда назывался «Динамо». Но потом команду «перебазировали» на берег Черного моря, чтобы кто-то мог играть на стадионе «Фишт», построенном к чемпионату мира 2018 года. Были у «Сочи» удачные сезоны, а сейчас команда угодила в кризис.

«Зенит» его усугубил, обыграв соперника со счетом 3:0. Победа была достигнута за счет голов Родригао, который раньше играл за «Сочи», Вильсона Изидора и Андрея Мостового. Интересно, что Изидор забил впервые с июля, когда открыл счет своим голам за «Зенит» в игре с «Рубином». С тех пор у него была «засуха». На брифинге перед игрой с «Сочи» корреспондент «Ъ-СПб» спросил у тренера Сергея Семака, как он оценивает перспективы французского форварда, взятого в аренду у «Локомотива». Семак сказал, что верит в будущее Изидора. И вот он забил. Еще один мяч мог провести в этой игре Клаудиньо. Но он по-пижонски исполнил 11-метровый, ударив слабо по центру ворот, и голкипер «Сочи» Никита Гойло, принадлежащий «Зениту», но выступающий за южан на правах аренды, поймал мяч.

Теперь сине-бело-голубых ждет матч 3 декабря с «Локомотивом» в Москве. Железнодорожная команда может провести его без главного тренера Михаила Галактионова и капитана Дмитрия Баринова. Они оскорбили арбитров после игры 16-го тура с «Крыльями», которая завершилась 3:3 («Локо» к 94-й минуте вел 3:1, но в добавленное время пропустил два гола). Впрочем, это уже проблемы соперника.

Удачную для спортивного Петербурга серию продлил в субботу СКА, обыгравший в Ледовом дворце «Торпедо» 4:3. И это несмотря на то, что гости вели по ходу встречи со счетом 3:0. Армейцы отыгрались, а в серии штрафных бросков были сильнее. Это их седьмая подряд победа в чемпионате КХЛ.

Кирилл Легков