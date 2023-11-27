За метро заплатят по факту

Стоимость первого участка Красносельско-Калининской линии выросла на 25% после корректировки проектной документации. Оплатить 35% всех работ правительство города намерено на следующий год после ввода объекта. В Смольном утверждают, что изменения не приведут к срыву сроков ввода новых станций, однако эксперты сомневаются в реализации обещаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты пока скептически относятся к заявленным срокам ввода новых станций метрополитена

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Эксперты пока скептически относятся к заявленным срокам ввода новых станций метрополитена

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Общая стоимость первого участка строящейся Краносельско-Калининской линии — от станции «Юго-Западная» («Казаковская») до станции «Путиловская» — увеличилась на 25%, с 60,696 до 75,89 млрд рублей, следует из опубликованного в пятницу проекта постановления о пообъектном распределении бюджетных ассигнований в соответствии с Адресной инвестиционной программой (АИП) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

В сравнении с аналогичным документом (после проведенного весной перераспределения средств АИП) на 2023 год и плановый период 2024–2025 годы объем средств на строительство участка в 2024 году планируется сократить с 17,2 до 8,159 млрд рублей, в 2025 году — увеличить с 3,1 до 27,3 млрд. Сроком завершения работ в обоих документах указан 2025 год. Источники «Ъ-СПб» объясняют резкий рост расходов корректировкой проекта, связанного с изменением схемы перехода с «Путиловской» на «Кировский завод». Проект станции был выполнен петербургским НИПИИ «Ленметрогипротранс» (ЛМГТ), предложившим сделать переход в торце зала. В 2019 году конкурс на актуализацию проектной документации был заключен уже с московским АО «Метрогипротранс», спроектировавшим свой вариант перехода — в центре. Проектная документация несколько лет не могла пройти государственную экспертизу, и ЛМГТ пришлось разрабатывать третий вариант, близкий к первоначальному.

«Произошло не перераспределение, а увеличение объема финансирования в связи с удорожанием объекта после выхода проекта из ФАУ "Главгосэкспертиза". Увеличенная сумма заложена на 2025 год»,— поясняют в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Также в КРТИ вновь подтверждают, что заявленные сроки окончания строительства «Путиловской» и «Казаковской» («Юго-Западной») не меняются, завершение работ намечено на конец 2024 года, но в связи с особенностями процедуры приема объектов в эксплуатацию оплата работ подрядчика (АО «Метрострой Северной столицы») будет производиться в начале 2025 года на основании заложенных лимитов финансирования.

Строительство первого участка Красносельско-Калининской линии — от станции «Казаковская» до станции «Путиловская» — протяженностью 5,15 км началось в 2014 году. Пропускная способность — 40 пар поездов в час, суточный объем пассажирских перевозок на первом этапе после ввода в эксплуатацию — около 221 тыс. пассажиров. Станция «Путиловская» является пересадочной со станцией «Кировский завод» Кировско-Выборгской (красной) линии. Сроки ввода участка неоднократно переносились, в последнее время в Смольном утверждали, что обе станции будут сданы в 2024 году. В дальнейшем линия будет продолжена на юг до станции «Сосновая Поляна», к центру города до станции «Обводный канал — 2» («Каретная»), затем до станции «Полюстровский проспект — 1» и далее до станции метро «Ручьи».

Увеличилась в сравнении с прошлогодними цифрами и стоимость участка другой строящейся линии метро — «Лахтинско-Правобережной» — с 35,38 до 38,141 млрд рублей. Соответственно, и сумма бюджетных ассигнований в 2024 году выросла с 7,3 до 9,88 млрд. На 2025 год ассигнований на строительство участка не предусмотрено.

«Я на 99,9% уверен, что четыре станции ("Казаковская", "Путиловская", "Большой проспект" и пока проходная "Театральная".— «Ъ-СПб»), которые обещали построить в 2024 году, введены не будут»,— говорит генеральный директор ассоциации «Подземстрой» (объединение предприятий метро- и тоннелестроения) Сергей Алпатов, отмечая, что планы Смольного в части строительства метрополитена носят малореалистичный характер. «Речь о деньгах сейчас не идет, средств может быть выделено достаточно, однако освоить их полностью "Метрострою Северной столицы" не удается»,— поясняет господин Алпатов.

Вячеслав Калашников