Парламентарии займутся услугами первой необходимости

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга создадут координационную группу, контролирующую динамику розничных цен. Мониторить парламентарии будут стоимость товаров и услуг первой необходимости. ЗакС может объединить комитеты, занимающиеся мониторингом отдельно, в один орган: это позволит контролировать рост цен эффективнее, считают инициаторы создания группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Годовая инфляция в Петербурге в октябре ускорилась до 6,1% после 5,5% в сентябре, подсчитало Северо-Западное управление Банка России

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Годовая инфляция в Петербурге в октябре ускорилась до 6,1% после 5,5% в сентябре, подсчитало Северо-Западное управление Банка России

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Координационная группа будет создана при постоянной парламентской комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству. Об этом сообщила пресс-служба Мариинского дворца. «Главные задачи — выявление фактов необоснованного изменения цен на отдельные товары или их группы, информирование о таких фактах уполномоченных органов исполнительной власти Петербурга и РФ, контрольно-надзорных служб»,— следует из сообщения ЗакСа. В парламенте планируют, что работу группы будет координировать председатель профильной комиссии депутат Ирина Иванова (КПРФ).

Мониторингом цен займутся члены профильных комитетов, в том числе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИиТ), комитета по экономической политике и стратегическому планированию (КЭПиСП), а также Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу и депутаты ЗакСа Елена Киселева («Единая Россия») и Дмитрий Панов («Новые люди»). Планируется, что в работе группы будут участвовать также представители Роспотребнадзора, Санкт-Петербургского торгово-экономического университета, региональной Торгово-промышленной палаты, региональных подразделений федеральных служб государственной статистики, в том числе Петростата, и российские бизнесмены.

Мониторинг цен товаров и услуг первой необходимости — это общий запрос общества, считает депутат Ирина Иванова. «Цены могут расти, они это и делают. Мы контролируем эти моменты, но наши решения носят исключительно рекомендательный характер»,— говорит председатель комиссии. По ее словам, группа при ЗакСе позволит комитетам, занимающимся мониторингом цен, лучше понимать причины роста стоимости товаров и услуг, а также действовать организованно. «По каждому вопросу будут собираться профильные комитеты, а мы, координационная группа, будем устанавливать ход действий. Конечно, созывать общие собрания нужно не по каждой отельной ситуации»,— заключила госпожа Иванова.

Годовая инфляция в Петербурге в октябре ускорилась до 6,1% после 5,5% в сентябре, подсчитало Северо-Западное управление Банка России. Повышения цен случились и в продовольственном, и в непродовольственном сегментах. В ЦБ прогнозируют, что годовая инфляция по стране в 2023 году составит от 7 до 7,7%.

Ранее, в сентябре, Смольный запустил Telegram-бот для проверки цен на важнейшие лекарственные препараты. После заявлений о завышенной стоимости комитет по тарифам может провести проверку аптеки и привести цену в соответствие с утвержденной надбавкой. На запрос «Ъ-СПб» об эффективности работы бота в ведомстве на момент сдачи номера в печать не ответили. При этом в настоящий момент в России действует мораторий на проведение контрольных мероприятий на предприятиях: мониторинг и профилактические мероприятия проводиться могут, плановые проверки — нет.

Полина Пучкова