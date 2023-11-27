Инвесторов пригласили во дворец

Принадлежащее основанному Михаилом Мирилашвили холдингу «Петро мир» историческое здание на Фуршатской улице выставили на продажу за 1,1 млрд рублей. Бывший особняк княгини Долгоруковой, который сдается в аренду для проведения мероприятий, можно приспособить под бутик-отель или офисы. Но из-за неэффективных планировок объекта сделать это будет непросто, что ограничивает интерес потенциальных покупателей, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший особняк княгини Долгоруковой, который сдается в аренду для проведения мероприятий, можно приспособить под бутик-отель или офисы

Фото: Wikimapia Бывший особняк княгини Долгоруковой, который сдается в аренду для проведения мероприятий, можно приспособить под бутик-отель или офисы

Фото: Wikimapia

Дворец «Олимпия» на Фурштатской улице, 1/14, в районе станции метро «Чернышевская» выставлен на торги. Информация об этом указана на сайте Российского аукционного дома. Здание площадью 5,1 тыс. кв. м. с земельным участком 0,2 га продается за 1,1 млрд рублей, торги намечены на 22 декабря. Объект принадлежит ООО «Дворец Олимпия», которое входит в девелоперский холдинг «Петро мир», основанный экс-совладельцем соцсети «ВКонтакте» Михаилом Мирилашвили, указано в «СПАРК-Интерфакс». С представителем «Петро мира» связаться не удалось: его телефон был выключен.

Бывший особняк княгини Долгоруковой на Фурштатской улице был построен в XIX веке и является памятником архитектуры. В 1998 году объект реконструировали под культурно-развлекательный клуб «Олимпия». Также в здании находилось одноименное казино, которым управлял холдинг «Конти групп» Михаила Мирилашвили. Но после запрета в России игорного бизнеса в 2009 году его закрыли. Сейчас бывший особняк используется для проведения концертов, свадеб, корпоративов и других мероприятий. Часть помещений также сдается под офисы, уточняет заместитель руководителя департамента продаж Российского аукционного дома Дарья Гончарова.

Стоимость объекта выглядит разумной, поскольку речь идет об историческом особняке в центре города, говорит генеральный директор Maris Борис Мошенский. При этом руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов считает заявленную цену завышенной.

Для текущего собственника объект является непрофильным, отмечает госпожа Гончарова. Основные доходы владельцам обеспечивало располагавшееся в особняке казино, напоминает господин Мошенский. Без этой функции использование площадей под проведение мероприятий — не самый удачный вариант, поскольку содержание здания требует существенных затрат, объясняет эксперт. С временным закрытием станции метро «Чернышевская» привлекательность объекта как событийной площадки несколько снизилась, добавляет операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев.

Руководитель петербургского филиала IBC Real Estate Сергей Владимиров считает оптимальным вариантом приспособить бывший особняк под бутик-отель и ресторан с банкетными залами под профессиональным управлением. С учетом прежнего функционала здания это не потребует существенных инвестиций, подчеркивает он. Также площади можно перепрофилировать под офисы, указывает господин Дуванов.

Однако новому собственнику придется действовать в рамках существующих пространственных и архитектурных решений, поскольку характеристики памятника накладывают определенные ограничения, предупреждает господин Владимиров. Переделать здание под гостиницу, офисы и торговлю, скорее всего, будет сложно, а возможно, и нецелесообразно, добавляет господин Кокорев.

Особняки имеют неэффективные и неудобные планировки, без изменения которых сделать гостиницу или апартаменты будет непросто, а мода на размещение офисов в исторических зданиях прошла, соглашается господин Мошенский. В этих условиях объект может быть интересен ограниченному кругу потенциальных покупателей, которые понимают, как его использовать операционно или для собственных нужд, резюмирует господин Кокорев.

Константин Куркин, Владимир Колодчук