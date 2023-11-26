Российские библиотеки получили больше 2,8 млн книг за пять лет

Для российских библиотек было закуплено больше 2,8 млн книг с 2019 года в рамках проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры Надежда Преподобная. До конца года будет модернизировано 1080 модельных муниципальных библиотек, уже обновлено 1050 учреждений.

«При этом министерство уделило большое внимание не только модернизации, дизайну и цифровизации библиотек, но и, конечно, обновлению книжного фонда»,— сказала госпожа Преподобная по итогам рабочей поездки в Самарскую область (цитата по «Интерфаксу»).

По словам замминистра, в российские детские школы искусств и училища за пять лет поставлено больше 50 тыс. музыкальных инструментов. 65% из них — российского производства. Всего музыкальными инструментами было оснащено 1,5 тыс. образовательных организаций.

Леонид Уварчев