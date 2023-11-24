Курс доллара. Прогноз на 27 ноября–1 декабря

Денис Буйволов,

аналитик О рисках развития нового девальвационного витка говорить не приходится Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 87,5–90,5. Давление может оказать завершение налогового периода. Кроме того, спад нефтяных цен, отмеченный с начала ноября, в скорой перспективе может начать проецироваться в ослабление рублевых позиций. В то же время о рисках развития нового девальвационного витка говорить не приходится. Накапливается эффект от подъема ключевой ставки, экспортеры продолжают продавать на внутреннем рынке львиную долю своей выручки. Улучшение макроэкономических параметров, в том числе сокращение дефицита бюджета, повышение прогноза по темпам ВВП, также играет в пользу рубля. На предстоящей неделе в фокусе внимания будет встреча ОПЕК+, ее результаты могут изменить ценовую картину в нефти.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Против рубля играют все еще сохраняющиеся геополитические риски Российский рубль к концу рабочей недели продолжает достаточно уверенно сохранять набранный за последние дни потенциал, балансируя вокруг уровней 88 руб./$. Однако особенно ярких драйверов для его дальнейшего активного движения вверх на данный момент не наблюдается. В пользу российской валюты продолжают выступать активизация подготовки экспортеров к предстоящему налоговому периоду, а также общая ситуация в стране с налаживанием новых логистических цепочек, постепенное снижение спроса на импорт на фоне высокой ставки. При этом против рубля играют все еще сохраняющиеся геополитические риски. Нефтяные котировки немного опустились вниз, поэтому ждать от них поддержки для национальной валюты в ближайшее время также не приходится.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления В качестве краткосрочной поддержки могут выступить налоговые платежи Рубль выглядит нейтрально на фоне волатильности нефтяных котировок и приближения налогового периода в РФ. Цены на нефть могут быть лишены стимулов к росту, если на заседании ОПЕК+ в четверг будет принято решение не увеличивать ограничения на добычу. В качестве краткосрочной поддержки могут выступить налоговые платежи, до вторника предстоит перечислить в бюджет 2,75 трлн руб., что на 15% меньше значений октября, но выглядит существенно и может поддержать рубль. Также стоит выделить данные об ускорении инфляции в ноябре, которые повышают вероятность еще одного увеличения размера ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в декабре, что может оказаться позитивным с точки зрения привлекательности рубля и рублевых активов.

Евгений Локтюхов,

начальник отдела экономического и отраслевого анализа Позитивно оценивать ближайшие перспективы рубля В конце недели курс доллара пытается частично восстановиться и закрепиться на отметке 88–89 руб., показывая наблюдавшееся последние дни ослабление торговой активности, связанное, видимо, с локальным сокращением реализации валютной выручки, а также с повышенной нервозностью на рынке нефти, вызванной переносом заседания ОПЕК+ на 30 ноября. Мы продолжаем позитивно оценивать ближайшие перспективы рубля, ожидая устойчивости предложения со стороны экспортеров и улучшения настроений на рынке нефти. Ожидаем, что доллар в начале следующей недели останется в текущем целевом диапазоне 85–90 руб., по-прежнему допускаем откат к его нижней границе ввиду налоговых выплат 28 ноября.