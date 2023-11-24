Курс доллара. Прогноз на 27 ноября–1 декабря
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Седьмую неделю подряд американская валюты теряет позиции на российском рынке. По итогам пятничных торгов курс доллара составил 88,60 руб./$, что на 1,40 руб. ниже значений закрытия предшествующей недели. За семь недель почти непрерывного снижения потери американской валюты составили более 11,7 руб. Игре на стороне рубля способствуют продажи валютной экспортной выручки, а также жесткая денежно-кредитная политик Банка России, повысившая привлекательность рублевых облигаций.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Экспобанк
|87.50-89.50
|ПСБ
|85.00-87.00
|Банк Зенит
|88.00
|Банк Русский Стандарт
|97.00-99.00
|«БКС Мир инвестиций»
|87.50-90.50
|Консенсус-прогноз *
|89.90
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
О рисках развития нового девальвационного витка говорить не приходится
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 87,5–90,5. Давление может оказать завершение налогового периода. Кроме того, спад нефтяных цен, отмеченный с начала ноября, в скорой перспективе может начать проецироваться в ослабление рублевых позиций. В то же время о рисках развития нового девальвационного витка говорить не приходится. Накапливается эффект от подъема ключевой ставки, экспортеры продолжают продавать на внутреннем рынке львиную долю своей выручки. Улучшение макроэкономических параметров, в том числе сокращение дефицита бюджета, повышение прогноза по темпам ВВП, также играет в пользу рубля. На предстоящей неделе в фокусе внимания будет встреча ОПЕК+, ее результаты могут изменить ценовую картину в нефти.
Против рубля играют все еще сохраняющиеся геополитические риски
Российский рубль к концу рабочей недели продолжает достаточно уверенно сохранять набранный за последние дни потенциал, балансируя вокруг уровней 88 руб./$. Однако особенно ярких драйверов для его дальнейшего активного движения вверх на данный момент не наблюдается. В пользу российской валюты продолжают выступать активизация подготовки экспортеров к предстоящему налоговому периоду, а также общая ситуация в стране с налаживанием новых логистических цепочек, постепенное снижение спроса на импорт на фоне высокой ставки. При этом против рубля играют все еще сохраняющиеся геополитические риски. Нефтяные котировки немного опустились вниз, поэтому ждать от них поддержки для национальной валюты в ближайшее время также не приходится.
В качестве краткосрочной поддержки могут выступить налоговые платежи
Рубль выглядит нейтрально на фоне волатильности нефтяных котировок и приближения налогового периода в РФ. Цены на нефть могут быть лишены стимулов к росту, если на заседании ОПЕК+ в четверг будет принято решение не увеличивать ограничения на добычу. В качестве краткосрочной поддержки могут выступить налоговые платежи, до вторника предстоит перечислить в бюджет 2,75 трлн руб., что на 15% меньше значений октября, но выглядит существенно и может поддержать рубль. Также стоит выделить данные об ускорении инфляции в ноябре, которые повышают вероятность еще одного увеличения размера ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в декабре, что может оказаться позитивным с точки зрения привлекательности рубля и рублевых активов.
Позитивно оценивать ближайшие перспективы рубля
В конце недели курс доллара пытается частично восстановиться и закрепиться на отметке 88–89 руб., показывая наблюдавшееся последние дни ослабление торговой активности, связанное, видимо, с локальным сокращением реализации валютной выручки, а также с повышенной нервозностью на рынке нефти, вызванной переносом заседания ОПЕК+ на 30 ноября. Мы продолжаем позитивно оценивать ближайшие перспективы рубля, ожидая устойчивости предложения со стороны экспортеров и улучшения настроений на рынке нефти. Ожидаем, что доллар в начале следующей недели останется в текущем целевом диапазоне 85–90 руб., по-прежнему допускаем откат к его нижней границе ввиду налоговых выплат 28 ноября.
Ожидаем дополнительной поддержки рубля от конвертации валютной выручки
До конца следующей недели торговый диапазон по курсу — в интервале 87,5–89,5 руб./$. Наблюдаем постепенный выкуп валюты на фоне снижения нефтяных котировок на мировом рынке. Хотя на момент вечера пятницы нефть уже отыграла часть потерь. На следующей неделе мы ожидаем дополнительной поддержки рубля от конвертации валютной выручки экспортерами в рамках уплаты налогов в налоговый период. Это может стимулировать движение курса к нижней границе указанного нами диапазона в 87,5 руб./$. Главным событием недели станет встреча ОПЕК+, которая состоится 30 ноября. Важнейшим вопросом остается продление действующих ограничений на добычу нефти, которые завершаются в конце года. Из важных событий до конца года, которые также смогут существенно повлиять на курс национальной валюты, заседание Банка России по ключевой ставке, которое состоится 15 декабря. Часть участников рынка продолжают наращивать свои позиции в рублевом долге, что оказывает позитивное влияние на курс рубля.