Полиция проводит проверку на складе Wildberries в СЦ «Белая дача»

Сотрудники полиции проводят проверку на складе Wildberries в сортировочном центре (СЦ) «Белая дача», сообщила пресс-служба компании и предупредила о возможных перебоях в работе центра в течение дня. Причины проверки в сообщении пресс-службы Wildberries не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В связи с проверкой полиции в течение дня возможны перебои в работе СЦ "Белая дача"»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»). В компании уточнили, что полицейские проводят проверку документов у сотрудников склада.

В Wildberries отметили, что руководство компании оказывает содействие правоохранительным органам и делает все необходимое, чтобы ускорить процесс возвращения работы склада в нормальный режим. «Просим наших партнеров и клиентов с пониманием отнестись к данной ситуации»,— добавили в Wildberries.

Милена Костерева