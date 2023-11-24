Wildberries предупредила о миллиардных убытках из-за проверки на складе компании

Из-за проверки сотрудниками полиции сортировочного центра Wildberries в подмосковной Электростали 8 тыс. сотрудников не могут приступить к работе, продавцам грозят серьезные убытки, размер которых может достигнуть 1 млрд руб., рассказали в пресс-службе компании.

«В связи с проверкой силовых органов к работе не могут приступить более 8 тыс. занятых на складе Wildberries в Электростали. Сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам. Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон»,— пояснили представители маркетплейса (цитата по «РИА Новости»). В компании уточнили, что руководство Wildberries находится на постоянной связи с представителями полиции, но пока нормализовать работу не удается, проверка продолжается.

Сегодня, 24 ноября, полиция начала проведение рейда на сортировочном складе Wildberries в подмосковной Электростали. Проверка работников склада связана с нелегальной миграцией, сообщает источник ТАСС. Отмечается, что подобные операции проводятся в нескольких регионах России. По данным Telegram-канала Mash, полицейские также проверяют паспорта и отметку о воинской обязанности у мужчин. Отмечается, что документы у женщин не проверяют, а также их не пускают на территорию склада.

Александр Кислов