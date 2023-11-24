Wildberries предупредила о перебоях с отгрузкой товаров из-за рейда полиции

Полиция провела рейд на сортировочном складе Wildberries в подмосковной Электростали. Как сообщили агентству «РИА Новости» в пресс-службе компании, из-за этого возможны перебои с отгрузкой товаров.

Проверка работников склада связана с нелегальной миграцией, сообщает источник ТАСС. Отмечается, что подобные операции проводятся в нескольких регионах России. По данным Telegram-канала Mash, полицейские также проверяют паспорта и отметку о воинской обязанности у мужчин. Отмечается, что документы у женщин не проверяют, а также их не пускают на территорию склада.

Ранее полиция Московской области сообщила об итогах рейда на территории железнодорожной станции «Фрязево» в Электростали. Тогда было задержано 16 человек за нарушение миграционного законодательства. «Трое нелегальных мигрантов выдворены из страны»,— рассказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Александра Горошилова