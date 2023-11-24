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Коммерсантъ FM
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Полиция завершила проверку на складе Wildberries в Электростали

В компании Wildberries сообщили о завершении полицейской проверки в логистическом центре маркетплейса в подмосковной Электростали. Сейчас работа склада «нормализуется».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Проверка документов у исполнителей на объекте в Электростали закончена, специалисты возвращаются на свои рабочие места. Для нормализации работы в логистический центр привлекаются дополнительные силы»,— рассказали в пресс-службе Wildberries (цитата по «РИА Новости»). Там отметили, что компания дополнительно оповестит продавцов о полном восстановлении работы в штатном режиме.

В подмосковном ГУ МВД информацию о завершении проверки на складе Wildberries пока не прокомментировали.

Ранее в Wildberries сообщили, что полицейская проверка на складе в Электростали, начавшаяся сегодня утром, 24 ноября, привела к тому, что 8 тыс. сотрудников маркетплейса не могли приступить к работе, а возможные убытки продавцов оцениваются в 1 млрд руб.

По информации ТАСС, проверка работников склада была связана с нелегальной миграцией. Отмечается, что подобные операции проводились на объектах компании в нескольких регионах России. По данным Telegram-канала Mash, полицейские также проверяли паспорта и отметку о воинской обязанности у мужчин. Отмечается, что документы у женщин не проверяют, а также их не пускают на территорию склада.

Александр Кислов

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