Малофеев анонсировал речь Путина об устройстве «русского мира после победы»

Заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев рассказал, что речь президента Владимира Путина на XXV съезде организации (27–28 ноября) будет посвящена положению «русского мира после победы» России в конфликте с Украиной. По его словам, на съезде также выступит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«И мы все ждем, что на этом соборе будут сказаны важные слова о том, каков будет мир после победы. Мы понимаем, что сейчас победа — главная цель. А вот как будет выглядеть наш русский мир после победы — мы надеемся, что узнаем на соборе»,— сказал господин Малофеев в эфире передачи «Большая игра с Дмитрием Саймсом» на «Первом канале».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС подтвердил, что Владимир Путин выступит на съезде. Господин Песков отметил, что каждое его выступление «очень важное». Дмитрий Песков не уточнил, в какой именно день президент примет участие в съезде ВРНС.

Согласно информации на сайте ВРНС, съезд будет проходить 27 и 28 ноября. В первый день мероприятия пройдут в храме Христа Спасителя и будут разделены на секции — идеологическую, экономическую, образовательную, демографическую, молодежную, военную, международную, писательскую, а также на секции, посвященные миграционной политике, градостроительному развитию и благотворительности.

В этот день участие в работе съезда также примут глава ДНР Денис Пушилин, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, представитель МИДа Мария Захарова, иерей Феодор Лукьянов, философ Александр Дугин, экс-советник президента Сергей Глазьев.

28 ноября состоится пленарное заседание ВРНС, оно пройдет в Кремлевском дворце.

В заседании ВРНС 2022 года Владимир Путин не участвовал лично, но направлял участникам съезда приветствие в виде телеграммы. Последний раз президент выступал на съезде ВРНС в 2018 году. Тогда свою речь он посвятил важности установления многополярного мира, заявив, что «отдельные государства» для переформатирования мира используют русофобию и «пещерный национализм».

Полина Мотызлевская