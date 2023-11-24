Группа «Самолет» начала переговоры о расселении домов в Ленинском районе

Как сообщили в группе компаний «Самолет», застройщик проводит общие и индивидуальные встречи с жителями Ленинского района Нижнего Новгорода, где будет реализовываться программа комплексоного развития территории (КРТ).

В октябре группа «Самолет» через дочернее ООО СЗ «Проект-С-35» за 190 млн руб. приобрела право развития 13,7 га в границах улиц Дружбы, Снежная, Энтузиастов в Ленинском районе Нижнего Новгорода. На этой территории предстоит расселить 39 ветхих и аварийных домов. Проект застройки старых кварталов рассчитан на 15 лет. Кроме нового жилья застройщик-инвестор обязался построить детсад на 320 мест и двухэтажный пристрой поликлиники.

В ГК «Самолет» «Ъ-Приволжье» сообщили, что ранее озвученная нижегородскими чиновниками сумма выкупа жилья по 120 тыс. руб. за кв. м «не соответствует действительности».

«С каждым жителем мы работаем индивидуально, предлагая такие условия, которые соответствуют рыночным ценам во всем районе, а не только в ветхих домах. Рассматриваются различные варианты: приобретение нового жилья взамен ветхого и денежная компенсация. По результатам проведенных индивидуальных встреч, а их состоялось уже более 50, мы еще не встретили несогласных как с самим проектом КРТ, так и с предлагаемыми нами условиями», – сообщил директор по развитию и улучшению жилищных условий ГК «Самолет» Виктор Ведехин.

Участники рынка недвижимости утверждают, что ГК «Самолет» также ведет переговоры о приобретении некоторых нижегородских девелоперов вместе с их проектами и земельным банком. В компании отказались от комментариев по этому поводу.

Иван Сергеев