Осужденный за убийство сотрудницы администрации Белорецкого района обжалует приговор

Житель Белорецка Алик Махиянов, приговоренный к 10 годам колонии строгого режима за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и истязание (ч. 1 ст. 117 УК РФ) своей бывшей супруги, 31-летней сотрудницы администрации Белорецкого района Дины Махияновой, подал апелляционную жалобу на приговор, следует из картотеки Белорецкого межрайонного суда.

В начале ноября суд первой инстанции установил, что подсудимый неоднократно избивал и оскорблял свою бывшую супругу из-за ревности, а в августе 2022 года убил ее возле дома, ударив ножом около 20 раз.

Алик Махиянов вину не признал. Гособвинение просило приговорить его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Жалобы на приговор также направили родственники Дины Махияновой и прокуратура.

Венера Хисамова

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