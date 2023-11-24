«Первым безоговорочно стал Жан-Мишель Баския»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о художниках, чьи работы вошли в топ-10 продаж прошедшего сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bebeto Matthews / AP Фото: Bebeto Matthews / AP

Сегодняшний обзор будет посвящен так называемым голубым фишкам мирового аукционного рынка. То есть художникам, чьи работы входят в топ-рейтинги продаж. В прошедшем сезоне вклад авторов из топ-10 в мировой аукционный оборот составил 27% общего объема — $630 млн.

В сезоне 22/23 только четыре современных художника получили аукционные заявки на сумму более $10 млн. Это Жан-Мишель Баския, Джефф Кунс, Ёситомо Нара (дважды) и Кристофер Вул. Если сравнивать, например, с сезоном 20/21, это очень мало.

Тогда порог в $10 млн был преодолен 26 раз. Среди рекордсменов тогда фигурировал и британец Бэнкси, и румын Адриан Гени, и масса китайцев, таких как Лю Йе, Чжоу Чунья, Чжан Сяоган, Чэнь Даньцин, Лю Сяодун, Лэй Цзюньи, которые замедлились в рыночном развитии.

Вот как выглядит список топ-10 по общим объемам продаж прошедшего сезона. Первый безоговорочно Жан-Мишель Баския. Уже 13 лет подряд, между прочим. В прошлом сезоне его картины получили в целом $235,5 млн — 10% мирового аукционного оборота контемпорари.

На его счету 6 из 11 10-миллионников сезона, в том числе один в категории «50 плюс». Это El Gran Espectaculo («Нил») 1983 года — громадная трехчастная панель длиной 3,5 м. Она ушла за $67 млн. Любопытно, что в 2005-м эту работу купили за $5 млн. За 18 лет цена выросла в 13 раз.

Вторым стал Ёситомо Нара с результатом почти $100 млн. Он опередил Бэнкси, у которого практически $50 млн. Дальше идут Сесили Браун, Джефф Кунс, Кит Харинг, Кристофер Вул. Снова оказался в десятке Дэмиен Херст. Потом — Джордж Кондо и Марк Гротьян, который поднялся с 16 места. Теперь у американца $30 млн.

И о неудачниках. В прошлом сезоне крупнейшую работу Кунса «Поезд Джим Бим — Дж. Б. Тернер», скульптуру из серии «Роскошь и деградация», продали за $16,9 млн. А в 2014 году эта большая модель поезда из полированной стали (наполненная виски) уходила, помнится, за $33,7 млн. Правда, виски предыдущий хозяин, похоже, выпил.