В пригород Кишинева прибыл спецназ полиции из-за действий протестующих фермеров

На трассе в пригороде Кишинева молдавская полиция вызвала спецназ из-за действий фермеров, которые намеревались приехать в столицу, чтобы провести протестную акцию. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как участники акции раскачивают полицейскую машину. Сами фермеры утверждают, что силовики пообещали сопроводить их колонну в Кишинев, но в итоге отказались. В результате, по словам протестующих, полицейские применили против них силу.

«Вооруженные карабинеры стали драться с фермерами — крестьянами, которые пашут, страдают от последствий засухи, два года мучаются от высоких цен! Людей валят на землю, отбирают документы — и кто? Эти дети из диаспоры, которые приехали в Молдову работать — и мы им платим зарплаты! Вот вам и ответ правительства»,— рассказал один из фермеров (цитата по «Sputnik Молдова»).

В полиции заявляют, что фермеры нарушили закон и понесут за это ответственность. «Мы осуждаем агрессивные действия фермеров на Хынчештском шоссе, которые пытались нанести ущерб государственной собственности, провоцируя полицию на перепалку. Они пытались нанести вред полицейской машине и оскорбляли сотрудников правоохранительных органов. Мы сожалеем, что сотрудники полиции, выполняющие свои обязанности, подвергаются такому обращению. Мы еще раз заявляем, что не потерпим такого отношения к нашим коллегам»,— отметили в силовом ведомстве (цитата по изданию Newsmaker).

По информации «Sputnik Молдова», в итоге фермеры все же добрались до Кишинева и намерены начать перекрывать улицы города. В акции участвует примерно 180 тракторов.

С лета текущего года молдавские фермеры проводят протестные акции по всей стране, заявляя о своем бедственном положении из-за доминирующего положения на рынке крупных агрохолдингов. Фермеры отмечают, что власти страны не принимают мер для того, чтобы облегчить их положение. Они требуют от молдавского правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи 2022 года и от падения цен на зерновые.

Александр Кислов