Зыбкий пол подвел мэра

Перед судом предстанет бывший глава алтайского наукограда Бийск Александр Студеникин, занимавший этот пост в 2017–2022 годах. Как указывается в материалах уголовного дела, чиновник не принимал должных мер по расселению ветхих домов, в результате в непригодных и аварийных условиях проживали 192 человека. На следствии бывший градоначальник не стал высказывать свое отношение к предъявленному обвинению и отказался давать показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшему главе Бийска грозит штраф до 120 тыс. руб., либо исправительные работы до одного года, либо арест до трех месяцев

Фото: Официальный сайт Муниципального образования город Бийск Бывшему главе Бийска грозит штраф до 120 тыс. руб., либо исправительные работы до одного года, либо арест до трех месяцев

Фото: Официальный сайт Муниципального образования город Бийск

Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего Александра Студеникина, бывшего мэра Бийска. Об этом рассказала старший помощник руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Уголовное дело было возбуждено в конце прошлого года и находилось на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. По результатам расследования бывшему градоначальнику вменили в вину халатность при решении проблем с расселением трех многоквартирных домов №8, 8/1 и 8/2 на улице Спекова. В домах эксперты обнаружили многочисленные нарушения санитарных, строительных, пожарных и технических норм. Среди выявленных дефектов — зыбкость полов, неработающая вентиляция. Кроме того, строения не удерживали тепло в холодное время года. «Устранение этих нарушений невозможно без отселения жильцов домов в другие помещения, о чем было известно обвиняемому как главе города»,— считают правоохранители.

В следственном ведомстве рассказали, что в 2021 году мэрия Бийска приняла муниципальную адресную программу, в которую были включены лишь 70 квартир из трех непригодных для проживания домов. Однако 50 млн руб., выделенные на реализацию проекта, были израсходованы на другие цели. Также, считает следствие, градоначальник с 2017 по 2022 год якобы не принимал мер по расселению жильцов четырех аварийных многоквартирных домов на улицах Коммунистической и Мухачева, в переулках Байкальском и Тихом. Деньги, выделенные по муниципальной программе на их переселение в размере 25 млн руб., так и не были освоены. По данным прокуратуры Алтайского края, в общей сложности в непригодных и аварийных условиях проживали 192 местных жителя.

Экс-чиновнику предъявили обвинение в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), за что ему грозит штраф до 120 тыс. руб., либо исправительные работы до одного года, либо арест до трех месяцев. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде. Высказывать отношение к предъявленному обвинению бывший глава Бийска не стал, а давать показания отказался, сославшись на ст. 51 Конституции. После изучения материалов 62-томного уголовного дела (следователи провели 12 строительно-технических, санитарно-эпидемиологических и бухгалтерских экспертиз) прокуратура направила его в городской суд Бийска.

Пост главы второго по численности населения города Алтайского края Александр Студеникин занял в 2017 году. Мэром его избрали депутаты городской думы на пятилетний срок. В марте 2021 года депутаты муниципального парламента поставили неудовлетворительную оценку работе мэрии в 2020-м. Недовольство гордумы вызвало, в частности, положение дел в ЖКХ и в сфере транспорта. После этого господин Студеникин подал в отставку, заявив, что несет личную ответственность за такую оценку. Однако отставка не состоялась. После встречи с губернатором Виктором Томенко градоначальник отозвал свое заявление.

В октябре того же года следственный отдел по Бийску СКР по Алтайскому краю предложил депутатам гордумы рассмотреть вопрос о соответствии Александра Студеникина занимаемой должности. По мнению правоохранителей, глава города «не надлежащим образом исполняет свои должностные обязанности, а именно полностью бездействует в решении вопроса о предоставлении пригодных квартир жильцам домов по ул. Спекова, что подтверждается не только отсутствием решения проблемы в целом, но и полной безынициативностью в ее решении». Однако депутаты отложили рассмотрение вопроса до завершения предварительного следствия.

Осенью прошлого года господин Студеникин вновь подал заявление на участие в конкурсе на пост мэра, но проиграл его. Сессия муниципального парламента избрала главой Бийска Виктора Щигрева.

Константин Воронов