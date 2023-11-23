Зыбкий пол подвел мэра
Экс-глава наукограда Бийск в Алтайском крае пойдет под суд за халатность
Перед судом предстанет бывший глава алтайского наукограда Бийск Александр Студеникин, занимавший этот пост в 2017–2022 годах. Как указывается в материалах уголовного дела, чиновник не принимал должных мер по расселению ветхих домов, в результате в непригодных и аварийных условиях проживали 192 человека. На следствии бывший градоначальник не стал высказывать свое отношение к предъявленному обвинению и отказался давать показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
Бывшему главе Бийска грозит штраф до 120 тыс. руб., либо исправительные работы до одного года, либо арест до трех месяцев
Фото: Официальный сайт Муниципального образования город Бийск
Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего Александра Студеникина, бывшего мэра Бийска. Об этом рассказала старший помощник руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.
Уголовное дело было возбуждено в конце прошлого года и находилось на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. По результатам расследования бывшему градоначальнику вменили в вину халатность при решении проблем с расселением трех многоквартирных домов №8, 8/1 и 8/2 на улице Спекова. В домах эксперты обнаружили многочисленные нарушения санитарных, строительных, пожарных и технических норм. Среди выявленных дефектов — зыбкость полов, неработающая вентиляция. Кроме того, строения не удерживали тепло в холодное время года. «Устранение этих нарушений невозможно без отселения жильцов домов в другие помещения, о чем было известно обвиняемому как главе города»,— считают правоохранители.
В следственном ведомстве рассказали, что в 2021 году мэрия Бийска приняла муниципальную адресную программу, в которую были включены лишь 70 квартир из трех непригодных для проживания домов. Однако 50 млн руб., выделенные на реализацию проекта, были израсходованы на другие цели. Также, считает следствие, градоначальник с 2017 по 2022 год якобы не принимал мер по расселению жильцов четырех аварийных многоквартирных домов на улицах Коммунистической и Мухачева, в переулках Байкальском и Тихом. Деньги, выделенные по муниципальной программе на их переселение в размере 25 млн руб., так и не были освоены. По данным прокуратуры Алтайского края, в общей сложности в непригодных и аварийных условиях проживали 192 местных жителя.
Экс-чиновнику предъявили обвинение в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), за что ему грозит штраф до 120 тыс. руб., либо исправительные работы до одного года, либо арест до трех месяцев. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде. Высказывать отношение к предъявленному обвинению бывший глава Бийска не стал, а давать показания отказался, сославшись на ст. 51 Конституции. После изучения материалов 62-томного уголовного дела (следователи провели 12 строительно-технических, санитарно-эпидемиологических и бухгалтерских экспертиз) прокуратура направила его в городской суд Бийска.
Пост главы второго по численности населения города Алтайского края Александр Студеникин занял в 2017 году. Мэром его избрали депутаты городской думы на пятилетний срок. В марте 2021 года депутаты муниципального парламента поставили неудовлетворительную оценку работе мэрии в 2020-м. Недовольство гордумы вызвало, в частности, положение дел в ЖКХ и в сфере транспорта. После этого господин Студеникин подал в отставку, заявив, что несет личную ответственность за такую оценку. Однако отставка не состоялась. После встречи с губернатором Виктором Томенко градоначальник отозвал свое заявление.
В октябре того же года следственный отдел по Бийску СКР по Алтайскому краю предложил депутатам гордумы рассмотреть вопрос о соответствии Александра Студеникина занимаемой должности. По мнению правоохранителей, глава города «не надлежащим образом исполняет свои должностные обязанности, а именно полностью бездействует в решении вопроса о предоставлении пригодных квартир жильцам домов по ул. Спекова, что подтверждается не только отсутствием решения проблемы в целом, но и полной безынициативностью в ее решении». Однако депутаты отложили рассмотрение вопроса до завершения предварительного следствия.
Осенью прошлого года господин Студеникин вновь подал заявление на участие в конкурсе на пост мэра, но проиграл его. Сессия муниципального парламента избрала главой Бийска Виктора Щигрева.