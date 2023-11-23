Замглавы администрации Волжского бассейна перевели под домашний арест

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода смягчил меру пресечения заместителю руководителя ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» Сергею Булашову, сообщил «Ъ-Приволжье» адвокат Георгий Курашвили. Обвиняемого в краже 448 тыс. т песка перевели под домашний арест до 30 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Следствие полагает, что Сергей Булашов вместе с начальником филиала ФБУ Нижегородского района водных путей и судоходства Сергеем Гуляевым похитили песок и под видом донного грунта продали дружественным организациям Кама», «Акванеруд», «Бриз» и ЗАО «СК “Ока”». Ущерб от действий обвиняемых следствие оценило в 60 млн руб., потерпевшей стороной признана Нижегородская область в лице министерства экологии и природных ресурсов.

В четверг следствие ходатайствовало о продлении ареста Сергею Булашову, однако защита убедила суд, что основания для содержания обвиняемого в следственном изоляторе отпали. Сергей Булашов и Сергей Гуляев, которого ранее также выпустили из СИЗО, не признают вину. Они их адвокаты настаивают, что песок был продан законно, лицензий на добычу полезных ископаемых не требуется, а средства от реализации поступили на счета ФБУ, поэтому ущерба от действий обвиняемых нет.

Подробнее об уголовном деле – в материале «Ъ-Приволжье» «Земснаряды начерпали на арест».

Роман Рыскаль