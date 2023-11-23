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Коммерсантъ FM
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«Аккуратнее надо быть и с цветами головных уборов»

Анна Минакова — о правильном выборе подарка

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие вещи не стоит вручать друзьям и коллегам из Поднебесной.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Близится праздничный сезон, подарки в который мы дарим не только представителям одной с нами культуры. Недавно я нашла интересный материал о том, что нельзя дарить в Китае. Делюсь, ведь китайские друзья и партнеры есть у многих из нас.

Не стоит дарить зонт — это символ расставания. А все потому, что произношение слова «зонт» очень близко к «развеять, расстаться». Более того, даже если к вам зашел в гости китаец и начался дождь, не стоит выдавать ему зонт с собой — это не считается жестом хорошего тона.

Но допустим, что зонты мы дарим не так часто, чего не скажешь о свечах. Пожалуй, это один из самых распространенных новогодних подарков во всех ценовых сегментах. Китайским друзьям и партнерам свечи дарить не стоит, особенно красные — они ассоциируются с поминовением усопших.

Аккуратнее надо быть и с цветами головных уборов. Если фирменный цвет вашей компании зеленый, воздержитесь от одаривания фирменными кепками китайских коллег. В Китае, если жена изменяет мужу, говорят, что ему дали зеленую шапку. Так что радости от такого подарка ждать не стоит.

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