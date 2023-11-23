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Коммерсантъ FM
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Производитель лосося «Инарктика» объявил о SPO на Мосбирже

Один из крупных производителей аквакультурного лосося и форели ПАО «Инарктика» объявил о начале вторичного размещения обыкновенных акций на Мосбирже (MOEX: MOEX). Об этом сказано в сообщении компании, которое поступило «Ъ».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«В результате SPO компания планирует увеличить долю акций в свободном обращении до не менее 18%, часть средств будет направлена на развитие бизнеса»,— указано в материале.

Ценовой диапазон составит от 900,0 до 968,5 руб. за одну акцию. Итоговая стоимость не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок, но будет установлена в границах ценового диапазона, ожидают в компании.

Сбор заявок на участие в SPO проходит с 23 по 29 ноября 2023 года. В «Инарктике» предупредили, что его могут завершить досрочно по решению продающих акционеров.

После публикации сообщения компании акции «Инарктики» на Мосбирже снижались до отметки 924 руб. (–4,55%). К 10:15 падение замедлилось, стоимость бумаг составила 947 руб. (–2,17%).

Основными акционерами «Инарктики» считались Максим Воробьев и его брат — губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. До декабря 2022 года им принадлежало 47% компании. После того как господа Воробьевы попали под санкции США, «Инарктика» сообщила о снижении доли Максима Воробьева до менее чем 24%.

В подготовленной «Инарктикой» к SPO презентации для инвесторов, которая есть в распоряжении у «Ъ», говорится, что в январе—сентябре 2023 года объем продаж продукции составил 20,3 тыс. тонн, что на 6% больше год к году. Выручка за этот период достигла 20 млрд руб.— это на 10% больше по сравнению с девятью месяцами прошлого года. Уровень рентабельности за три квартала 2023 года составил 45%, в то время как год назад этот показатель составлял 55%. Ожидаемый по итогам 2023 года размер выплат дивидендов превышает 4 млрд руб., в то время как в прошлом году их общий размер составил 3,3 млрд руб., в 2021 году — 1,5 млрд руб.

При этом совокупная долговая нагрузка «Инарктики» по состоянию на июнь 2023 года составила 13,7 млрд руб., из них 43% — это долгосрочные кредиты, 35% — краткосрочные займы, 22% — обязательства по облигациям. В презентации компании указывается, что текущий долг составляет один размер EBITDA.

Петр Бузлаев

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