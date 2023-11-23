Экс-министру соцполитики Нижегородской области продлили домашний арест

Нижегородский районный суд продлил до 12 мая 2024 года домашний арест бывшему министру социальной политики Нижегородской области Наталье Исаевой. Ей инкриминировали два эпизода получения взятки по ст. 290 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела, взятку в виде материалов для строительства личного коттеджа в Богородском районе чиновница получала с августа 2022-го по апрель 2023 года от директора детского дома за общее покровительство по службе. Кроме того, за счет детдома Наталья Исаева отремонтировала квартиру. Общую стоимость имущественной взятки следствие оценило в 1,5 млн руб.

Второй коррупционный эпизод касается перевода пункта временного размещения беженцев из Мариуполя и Донецка. Следствие полагает, что директор загородного клуба «Ермак» в Сокольском районе заплатил Наталье Исаевой 100 тыс. руб. за переселение 85 человек в другую гостиницу в Балахнинском районе.

Наталья Исаева полностью признала вину и заключила соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Поскольку срок домашнего ареста истекает, прокурор попросил суд продлить его на полгода. Адвокат Виталий Жуйков просил суд смягчить подзащитной меру пресечения, избрав ей запрет определенных действий. Однако суд поддержал позицию обвинения, посчитав, что Наталья Исаева может повлиять на свидетелей из числа бывших подчиненных.

Наталью Исаеву задержали и поместили под домашний арест в апреле 2023 года, из правительства Нижегородской области ее оперативно уволили.

Владимир Зубарев